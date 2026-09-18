Масимо Боти откри идентичността на Германия

Когато Масимо Боти пое националния отбор на Германия в началото на 2026-а година, той говореше за необходимостта отборът да придобие собствена идентичност. Няколко месеца по-късно, след първото си голямо първенство като селекционер, той вече има много по-ясна представа каква е тя. Не става въпрос за конкретна система, технически елемент или дори определен стил на волейбол.

Става въпрос за отказа да се предадеш.

„Когато говорех за идентичност, не знаех каква е тя за отбора на Германия. Трябваше да открия почти всичко“, споделя Боти. „Сега със сигурност мога да кажа, че идентичността на този тим не се дължи на техническа причина. Тя е в начина, по който никога не се отказваме.“

Франция разби Германия и завърши на първо място в Група D на ЕвроВолей 2026

За Боти това откритие идва чрез ситуации, които трудно биха могли да бъдат пресъздадени на тренировъчното игрище.

Такъв беше изключителният мач срещу Италия преди ЕвроВолей 2026, когато Германия спечели исторически първи гейм с резултат 66:64. Такава беше и битката от група Г срещу домакина Румъния в Клуж-Напока, когато германците видяха как преднината им от два гейма се изпарява след три изтощителни мача в поредни дни, но въпреки това някак си намериха сили да спечелят тайбрека.

Кошмар за Бундестима прeди битката с България

Различни мачове, но за Боти те разкриват нещо сходно.

„Способността да останеш в мача и да продължиш да се бориш“, казва той, размишлявайки върху онзи забележителен гейм срещу Италия. „Това беше исторически гейм и със сигурност специално събитие. Всички ще помнят този момент. Като се има предвид и нивото на Италия, за нас това беше страхотно преживяване и момент, който ще остане в историята ни.“

Срещу Румъния изпитанието беше по-обичайно, но може би дори по-показателно.

Германия вече беше изиграла три последователни мача. Физическите резерви бяха на изчерпване, а публиката на домакините тласкаше Румъния към обрат. След като водеше с 2:0, Германия се озова в пети гейм.

„Пристигнахме след три поредни мача, три много тежки мача“, спомня си Боти. „Бяхме напълно изчерпани откъм енергия. Светлините угаснаха по време на мача.“

В Германия пишат: България е неудобен противник и сериозно предизвикателство

И въпреки това Германия спечели.

„По някакъв начин успяхме да спечелим мача. Това беше огромно удовлетворение за нас, защото победата в тази ситуация, при тези условия, за мен беше важна стъпка напред.“

Тази способност да оцеляваш, когато волейболът стане труден, е нещо, което Боти вече разпознава в цялата си група.

„Те продължават да играят, работят здраво и не спират да се борят въпреки трудностите и грешките“, казва той. „За един треньор е много хубаво да види този елемент в отбора си.“

Може би не е изненадващо, че Боти отдава толкова голямо значение на намирането на решения.

Дълго преди да стане треньор, италианецът прекарва години, правейки точно това. Със своите 1,96 м той играе като централен блокировач срещу съперници, които често имат значително физическо предимство пред него.

Да си по-нисък означава да намираш други начини да се състезаваш.

„Когато играех като център, със сигурност имаше много по-високи блокировачи срещу мен“, казва той. „Това, че бях умен и постоянно мислех за намеренията на разпределителите, вероятно ми помогна, когато дойде време да стана старши треньор.“

След това той се усмихва на простотата на урока.

„Като цяло централният блокировач трябва да бъде умен.“

Да научиш различен вид волейбол

Поемането на Германия също изисква от Боти да се адаптира.

След кариера, изградена предимно около клубния волейбол, първото му лято като селекционер на национален отбор го запознава с напълно различен ритъм.

На клубно ниво обикновено има време между мачовете за тренировки, анализи и възстановяване. Международният волейбол не предлага такъв лукс.

„В клуба никога не играеш три мача поред, или четири мача за пет дни, или пет мача за шест дни, както тук“, обяснява той.

България е хегемон в мачовете срещу Германия

Това е променило качествата, които Боти търси в своите играчи.

„Не искам да говоря за техника или за нивото на отборите, защото всеки има различни идеи. Но със сигурност нагласата за бързо възстановяване на енергията след мач за следващия ден е едно от най-важните неща.“

Това е и една от причините, поради които той се нуждае от повече от титулярна шестица.

През цялото лято Боти поглежда отвъд утвърдените имена на Германия, давайки възможности на по-млади играчи и опитвайки се да разбере кой в крайна сметка може да е готов за по-голяма отговорност.

За него има само един убедителен начин да разбере.

„Разпознавам кога един млад играч е способен да помогне на отбора, когато му дам отговорността да играе“, казва той.

„Това е ситуацията, в която определено разбирам дали един млад играч може да помогне на отбора.“

Той вярва, че Германия разполага с още талант извън играчите, които в момента носят най-голямата тежест.

„Това лято видяхме много играчи. Германия има добър състав, не само в официалния списък, но и около него“, казва Боти. „Със сигурност някои по-млади играчи могат да помогнат на отбора в перспектива.“

„Трябва да работим и да ги следим, особено по време на клубния сезон, защото това е най-важният момент за тяхното развитие. Със сигурност ще ги наблюдаваме и през зимата.“

Резултатът не е единственото мерило

Всички тези уроци са част от първия голям турнир на Боти начело на Германия.

Имаше както лесни победи, така и изтощителни. Млади играчи поеха отговорност, а от опитните се изискваше да продължат да играят въпреки умората. Имаше моменти, в които Германия контролираше мачовете, и други, в които, по думите на Боти, „светлините просто угаснаха“.

Това, което той не иска да прави, е да съди целия процес само по крайното класиране.

Запитан какво би го накарало да почувства, че Германия е направила истинска крачка напред, когато участието им на ЕвроВолей приключи, Боти не спомена конкретно класиране.

„За мен най-голямото удовлетворение е да видя отбора си да се състезава и да вярва в своите умения и качества“, каза той.

Предизвикателството, особено в международния волейбол, е да се намери достатъчно време заедно, за да се изгради тази вяра.

„Когато сме заедно, а това се случва рядко“, добави той със смях, „имаме уменията да се борим за най-високата цел.“

Антон Бреме: Имаме да си връщаме на българите

Какво в крайна сметка ще донесе тази цел на ЕвроВолей, Боти не желае да прогнозира. Щом започнат елиминациите, има малко място за сигурност.

„Не искам да говоря за крайния резултат, защото не знам какво ще се случи в бъдеще“, каза той. „От осминафиналите нататък има много, много силни отбори, а нивото в Европа е невероятно.“

Затова неговото изискване към Германия е по-просто.

„Трябва да се борим докрай, без съжаления, и да приемем резултата на игрището.“

За треньор, който започна годината в опит да открие каква може да бъде идентичността на Германия, може би това изречение дава най-ясния отговор.

Отборът на Германия ще се завърне на игрището в събота в София, където ще се изправи срещу домакините и световни вицешампиони от България за място на четвъртфиналите.

cev.eu

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google