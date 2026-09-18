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България е хегемон в мачовете срещу Германия

  • 18 сеп 2026 | 18:18
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Мъжкият национален отбор на България е хегемон в мачовете срещу Германия на Европейско първенство. Българите имат седем победи и две поражения срещу съперника в периода му като ФРГ и Германия.

Ясен е пътят на България към финала на Евроволей 2026
Ясен е пътят на България към финала на Евроволей 2026

Последният двубой на този форум е успех за Бундестимът в чешкия град Острава през 2021 година. Тогава най-добри реализатори за България са сегашният капитан Алекс Грозданов и предишният Цветан Соколов с по 8 точки.

България ще гони първо класиране на 1/4-финал на Евроволей от 2017 насам
България ще гони първо класиране на 1/4-финал на Евроволей от 2017 насам

През 2013 година България и Германия правят два епични мача на Европейското първенство. В груповата фаза падаме с 2:3, като първият гейм завършва 36:34 за съперника. След това България се реваншира с победа в четвъртфинала с 3:1. Две години по-късно на турнира в София два пъти побеждаваме Бундестима с по 3:0 – в групата и на четвъртфинал.

Кошмар за Бундестима прeди битката с България
Кошмар за Бундестима прeди битката с България

България спечели последните две официални срещи с Германия. В първия случай спечелихме с 3:2 в Лигата на нациите през 2025 година, а после с 3:0 на Световното първенство. В последния двубой Александър Николов вкара 28 точки.

Антон Бреме: Имаме да си връщаме на българите
Антон Бреме: Имаме да си връщаме на българите
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