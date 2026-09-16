Франция разби Германия и завърши на първо място в Група D на ЕвроВолей 2026

Олимпийският шампион Франция запази едно от най-силните си представяния в Клуж-Напока за най-голямото си изпитание досега, побеждавайки Германия с 3:0 (25:21, 25:17, 25:19) в срещата между двата непобедени отбора от Група D на Европейското първенство по волейбол за мъже.

И двата тима влязоха в мача с по четири победи от четири мача, но Франция пое контрола рано и рядко позволяваше на Германия да намери ритъма, който показваше досега в турнира. Отборът на Андреа Джани комбинира постоянен натиск от сервис с ефективна атака, за да си осигури първото място в групата.

Първият гейм предложи най-оспорваната битка. Германия остана близо в резултата, но Франция действаше по-чисто при решителните точки и затвори гейма с 25:21. Оттам нататък разликата нарасна. Франция натисна още по-здраво от линията за начален удар във втория гейм, нарушавайки посрещането на Германия, и спечели частта с 25:17, преди да оформи чистата победа с 25:19 в третия гейм.

Тео Фор за пореден път поведе френската атака с 18 точки, включително 15 от атака и два аса. Франсоа Юец добави 12 точки, като беше особено опасен от сервис с четири аса, докато Матис Ено допринесе с 12 точки.

Франция завърши с девет аса срещу само един за Германия и атакува с 60% успеваемост като отбор – показатели, които отразяваха натиска, под който Германия се намираше през целия мач.

„Наистина сме щастливи от начина, по който играхме“, каза Фор. „Започнахме много добре и оказахме голям натиск на сервис. Щастливи сме, че спечелихме този мач и взехме първото място.“

До момента Франция е спечелила и петте си мача в Група D, губейки само един гейм по пътя си. По-важното за Фор е, че нивото им продължава да се покачва с напредването на турнира.

„Щастливи сме от начина, по който вдигахме нивото с всеки двубой“, каза той. „Сега, след няколко дни, започва ново състезание. Нека се концентрираме върху следващия.“

Франция е непобедена в груповата фаза и е на първо място. Германия претърпя първото си поражение, но и двата отбора вече насочват вниманието си към елиминационната фаза, където, както се изрази Фор, започва съвсем ново състезание. “Петлите" .ще пристигнат в София за осминафиналите, където ще срещнат четвъртия в групата на България, като за тази позиция се борят отборите на Израел и Португалия.

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