Кошмар за Бундестима прeди битката с България

Разпределителят на германския национален отбор Йоханес Тиле, който се състезава за полския Енерга Индикпол АЗС (Олщин), приключи участието си на Европейското първенство по волейбол поради фрактура на метатарзална кост, съобщиха от местната федерация. Германия е съперник на България в 1/8-финалите в "Арена София".

29-годишният Тиле вече пропусна един мач от груповата фаза, но тогава причината беше настинка.

„Съжалявам за момчетата, защото не мога да продължа да ги подкрепям. Чувствах, че сме в страхотна форма, но съм сигурен, че колегите ми все още могат да постигнат велики неща на това Европейско първенство“, подчерта Йоханес Тиле, цитиран в прессъобщение на германската федерация.

От съобщението става ясно също, че не може да се определи еднозначно кога и как е получена контузията. Тиле, който вече се е завърнал в Германия, се очаква да отсъства между 6 и 8 седмици.

Преди това травма в бедрото извади от по-нататъшно участие в турнира друг играч от германския състав – Мориц Карлицек.

В края на груповата фаза Германия отстъпи на олимпийските шампиони от Франция с 0:3 и зае второ място. Поради това на осминафиналите ще играе с третия отбор в „полската“ група – България.

Все още има билети за България - Германия

Победителят от съботния сблъсък между Германия и България ще бъде съперник на по-добрия от двойката Полша – Латвия в четвъртфиналите. Всички мачове ще се играят в София.

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