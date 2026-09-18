Всички играчи на Лубе са на 1/8-финали на ЕвроВолей 2026

Волейболистите на италианския гранд Кучине Лубе (Чивитанова) се представят на изключително високо ниво на ЕвроВолей 2026. Всичките седем състезатели на клуба, които участват в турнира със своите национални отбори, се класираха за 1/8-финалите, като се отличиха със силни индивидуални изяви по време на първенството.

Италия спечели Група А след 5-геймов трилър срещу Словения

Италия, с Фабио Балазо и Матиа Ботоло в състава си, спечели убедително Група А с 5 победи и 14 точки. В неделя (20 септември) в зала "ПалаВела" в Торино, "адзурите" ще се изправят срещу Дания в 1/8-финален сблъсък. Двамата играчи на Лубе се представиха отлично. Либерото Балазо взе участие в 4 мача, посрещайки 69 топки с 27,54% перфектно посрещане. Посрещачът Ботоло, който посрещна 80 топки (25% перфектни), отбеляза 53 точки в 5 мача, включително 6 аса и 2 блокади.

Александър Николов е №2 при реализаторите на ЕвроВолей 2026

България, водена от братята Алекс и Симеон Николови, се класира напред от трето място в Група В само с една загуба. В събота в София, "лъвовете" ще играят срещу Германия. Двете български звезди оправдаха очакванията и изпратиха силни сигнали към Лубе с играта си. Към момента Алекс Николов е най-добрият посрещач и топреализатор на турнира със 117 точки, от които 10 от сервис и 4 от блокада. Симеон Николов е вторият най-добър изпълнител на сервис с 15 аса и се бори за място в топ пет на разпределителите по прецизност (ефективност от 57,32%).

Швеция си тръгна от ЕвроВолей 2026 с победа, Словения надделя над Чехия

Чехия на Антонин Климеш завърши на четвърто място в Група А с 3 победи, 2 загуби и 8 точки. Чешкият отбор ще излезе на терена в понеделник (21 септември), в Торино срещу Белгия. Централният блокировач на Лубе досега е записал 9 успешни блокади и 7 аса, завършвайки груповата фаза с 46 точки.

Сърбия със страхотен обрат срещу Нидерландия на ЕвроВолей 2026

Сърбия на Миран Куюнджич се класира на трето място в Група С със 7 точки след 3 победи и 2 загуби. Следващото препятствие е Словения в мач, който ще се играе в понеделник в Торино. Посрещачът, който е последното лятно попълнение на Лубе, е реализирал 32 точки в 10 изиграни гейма, с 28 успешни атаки, 2 аса и 2 блокади.

Полша не даде гейм на Украйна в “Арена София” и спечели Група В

Украйна на Максим Тонконох спечели 4 от 5 мача и завърши на второ място в Група В с 12 точки, само на точка зад Полша. Техен съперник на 1/8-финалите ще бъде Румъния в среща, насрочена за неделя в София. Младият диагонал на Лубе, висок 214 см, влезе в игра в 14 гейма и отбеляза 14 точки, една от които от блокада.

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