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САЩ защити титлата си в NORCECA след петгеймов трилър срещу Канада

  • 18 сеп 2026 | 20:38
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САЩ защити титлата си в NORCECA след петгеймов трилър срещу Канада

Мъжкият национален отбор на САЩ защити титлата си от континенталния шампионат NORCECA, след като надделя над Канада в петгеймов финал. Американците спечелиха с 3:2 (25:19, 26:24, 25:27, 17:25, 15:13) в драматичен сблъсък, изигран в сряда в "Авенир Сентър".

Канада остана със сребърните медали, а Куба взе бронза. И трите отбора си осигуриха наличните квоти от NORCECA за Световното първенство в Полша през 2027 година.

САЩ установиха ранно предимство, но Канада превърна финала в истинска битка след ожесточено оспорван трети гейм. Отборите разменяха точки до самия край, достигайки до равенство 23:23, а след това и 25:25. В крайна сметка Канада успя да пробие, като Ксандър Кетжински реализира последните две разигравания, за да затвори частта при 27:25.

Този импулс се пренесе и в четвъртия гейм, където канадците поеха контрола и поведоха с 22:12, преди да приключат частта с 25:17 и да изпратят мача в тайбрек. Кетжински остана в центъра на канадската атака, докато американците бяха принудени да играят пети гейм, след като бяха само на гейм от титлата.

Решаващата част предложи нов оспорван сблъсък, като нито един от отборите не успя да създаде трайна разлика. Канада изравни при 12:12, а резултатът остана равен и при 13:13, преди канадска грешка да даде шампионска точка на САЩ. След това Ерик Шоджи спаси последното разиграване със защита, а Кайл Д'Агостино завърши мача с атака за крайното 15:13.

Кетжински стана най-резултатният играч в мача с 26 точки, докато Мат Андерсън и Джейк Хейнс реализираха по 18 точки за САЩ.

По-рано през деня Куба си осигури последното място на подиума и билет за Световното първенство с чиста победа с 3:0 (25:22, 25:19, 26:24) над Доминиканската република. Робертланди Симон, Мигел Лопес и Марлон Янт водеха балансираното кубинско нападение с по 11 точки за успеха.

След като континенталната титла и трите места за Световното първенство от NORCECA вече са разпределени, надпреварата се насочва към квалификациите за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

fivb.com

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