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Обявиха градовете домакини в САЩ за Световната купа за жени през 2027-а

  • 18 сеп 2026 | 21:03
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Обявиха градовете домакини в САЩ за Световната купа за жени през 2027-а

Международната федерация по волейбол (FIVB) разкри американските градове и зали, които ще приемат мачове от Световната купа за жени през 2027-а гоодина САЩ и Канада бяха обявени за страни домакини още през септември 2025-а. Анахайм (Калифорния) със своята "Хонда Сентър", Омаха (Небраска) с "ЧИ Хелт Сентър Арена" и Орландо (Флорида) с "Киа Сентър" ще бъдат сред градовете, които ще посрещнат турнира с 32 отбора. Предстои да бъдат обявени и канадските градове домакини.

18 отбора вече се класираха за Световната купа за жени през 2027-а
18 отбора вече се класираха за Световната купа за жени през 2027-а

Изборът на градове и зали е направен въз основа на няколко ключови критерия: наличие на страстни фенове, спортни съоръжения от световна класа с капацитет, достоен за световно първенство, силна подкрепа от страна на правителството и местните партньори за осигуряване на изключителни преживявания, както и пазари, способни да привлекат нови привърженици и да ускорят растежа на волейбола в Северна Америка.

Световната купа за жени ще се проведе от 20 август до 5 септември 2027 година Омаха и Орландо ще бъдат домакини на мачове от груповата фаза и осминафиналите. "Хонда Сентър" в Анахайм ще приеме четвъртфиналите, полуфиналите и финала през 2027-а, а след това ще бъде и домакин на турнирите по волейбол при мъжете и жените по време на Игрите в Лос Анджелис 2028. Всеки град предлага уникални характеристики и преживявания, целящи да превърнат това първо по рода си Световно първенство по волейбол за жени в невиждан досега спектакъл.

"Волейболните федерации на САЩ и Канада, както и местният организационен комитет на Световната купа 2027, с гордост обявяват поредица от "първи" неща за спорта в Северна Америка", заяви Крейг Томпсън, главен изпълнителен директор на местния организационен комитет. "Най-модерните и професионални спортни зали, които някога са приемали това събитие, 57 часа мачове на живо и студийни предавания, както и финалната седмица в грандиозния комплекс ОУСИВАЙБ. Това световно първенство ще издигне волейбола в Северна Америка до най-високото ниво на женския спорт, където му е мястото."

fivb.com

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