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  3. Сърбия със страхотен обрат срещу Нидерландия на ЕвроВолей 2026

Сърбия със страхотен обрат срещу Нидерландия на ЕвроВолей 2026

  • 15 сеп 2026 | 14:35
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Сърбия със страхотен обрат срещу Нидерландия на ЕвроВолей 2026

Волейболистите на Сърбия постигнаха много драматична втора победа на ЕвроВолей 2026 за мъже. Играчите на Джордже Крецу направиха страхотен пълен обрат от 0:2 до крайното 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15) срещу Нидерландия в 4-ия си мач от Група С на шампионата, игран снощи пред само около 1000 зрители в зала "Нокиа Арена" в Тампере (Финландия).

Така сръбската "репрезентация" е на 4-о място във временното класиране с 2 победи, 1 загуба и 5 точки, като почти сигурно ще играе на 1/8-финалите. От друга страна Нидерландия записа трета поредна загуба и има една единствена спечелена точка, като е много вероятно да отпадне от турнира.

Днес (15 септември) "лалетата" ще играят срещу домакините от Финландия от 20,00 часа българско време. Следващата среща в групата за Сърбия е с Дания утре от (16 септември) от 17,00 часа.

Страхотен мач за Сърбия изигра Дражен Лубурич, който заби фантастичните 38 точки (3 аса и 63% ефективност в атака - +29) за победата. Миран Куюнджич реализира още 21 точки (2 блока, 56% ефективност в атака и 32% позитивно посрещане - +17) за успеха.

За Нидерландия Силвестър Майс (1 блок, 1 ас и 47% ефективност в атака - +17) и Том Куупс (2 блока, 2 аса, 47% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +19) се отчетоха съответно с 25 и 22 точки, но и техните усилия се оказаха недостатъчни за победа.

Снимки: CEV.EU

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