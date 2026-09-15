Полша и Украйна излизат в здрава битка в “Арена София”

Лидерите в световната ранглиста, победители в Лигата на нациите през 2026 година и Европейски шампиони от 2023 година от Полша излизат срещу лидера в Група В на Европейското първенство по волейбол за мъже в столичната “Арена София” от 19:00 часа.

Двубоят се излъчва на живо по MAX Sport 2.

Изходът на този двубой е от голямо значение и за националния отбор на България.

При успех на Полша над Украйна с 3:1 днес, то за момчетата на Джанлоренцо Бленджини има шанс за първото място в крайното класиране на Група В, ако утре победят “Дружина полска” с 3:0.

Ако Украйна стигне до успеха, с какъвто и да е резултат, то Олег Плотницкий и съотборниците му ще си осигурят първото място в групата.

Три мощни начални удара на Вилфредо Леон и негов ас и Полша поведе с 4:1 в началото на двубоя. Раул Лозано взе прекъсване за Украйна. Блокада на Томаш Форнал спря атака на Васил Тупчий. Трети ас на Вилфредо Леон и 6:1. контраатака на Томаш Форнал и 7:1 за победителите в Лигата на нациите. Двоен блок на Бартоломей Боландж и Шимон Якубишчак 8:1. Раул Лозано побъза да вземе второто си прекъсване в първата част. Двоен блок спря атака на Бартоломей Боландж - 3:8. Дмитро Янчук атакува по блокадата - 4:8. Васил Тупчий атакува по диагонала за 5:9. Томаш Форнал преодоля блокадата за 10:5. Бартоломей Боландж атакува мощно по правата за 11:6. Мощна атака на Олег Плотницкий - 7:11. Юрий Семенюк атакува в центъра за 9:13. Троен блок спря атака на Вилфредо Леон - 10:13. Ас на Олег Плотницкий и 11:13. Никола Гърбич взе прекъсване за Полша.

ПОЛША - УКРАЙНА 0:0 (13:11)

ПОЛША: Марчин Коменда, Бартоломей Боландж, Вилфредо Леон, Томаш Форнал, Шимон Якубишчак, Бартоломей Лемански - Якуб Попивчак-либеро

Старши треньор: НИКОЛА ГЪРБИЧ

УКРАЙНА: Юрий Синица, Васил Тупчий, Олег Плотницкий, Дмитро Янчук, Юрий Семенюк, Виталий Шчуров -

Старши треньор: РАУЛ ЛОЗАНО.

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