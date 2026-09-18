Италия спечели Група А след 5-геймов трилър срещу Словения

Както се очакваше, последният мач в група А между Италия и Словения имаше всички характеристики на финал, като залогът беше първото място в групата.

Националният отбор на Италия си осигури първото място в група А, след като постигна драматична победа над Словения с 3:2 (25:19, 25:22, 27:29, 19:25, 15:9). Словенците се нуждаеха от чиста победа с 3:0, за да изпреварят домакините, докато успех с 3:1 щеше да остави определянето на победителя в групата на точковото съотношение. Всеки друг резултат гарантираше върха за „адзурите“.

Словения излезе на игрището с променен състав, като Рок Можич и Ален Пайенк получиха почивка, а Тине Урнаут бе извън състава поради контузия. Въпреки отсъствията, словенците оказаха сериозна съпротива на фаворитите от самото начало и дори поведоха с 12:10. Клемен Шен и Сашо Щалекар показаха, че не бива да бъдат подценявани. С Юри Романо на сервис и Даниеле Лавия, водещ атаката, Италия обърна резултата до 15:13 и запази преднината си. И двамата допринесоха със седем точки в гейма. В края Романо реализира два поредни аса, за да затвори частта при 25:19.

С Ник Муянович на сервис и отлична игра на мрежата, Словения поведе с 9:4 във втория гейм, в който Нейц Найдич пое диригентската палка от началото. Вдъхновени от публиката, италианците отговориха чрез Даниеле Лавия и Матия Ботоло, а Симоне Джанели затрудни съперника със сервис. Домакините не само изравниха, но и поведоха с 13:12. Треньорът Фердинандо Де Джорджи пусна в игра Алесандро Микиелето, но Словения бързо си върна аванса от две точки при 16:14. Водени от Муянович, който отбеляза седем точки в гейма, гостите поддържаха преднината си до 19:17. Италия обаче отказа да се предаде. Капитанът Джанели направи ас за 20:20, след което сервисът на Ботоло и блоковете на Пардо Мати изведоха домакините до 24:21, взривявайки трибуните. Мати заби решителната топка за 25:22 и Италия поведе с 2:0.

В третата част треньорът Де Джорджи направи пълна ротация на състава си. С Нейц Найдич на сервис, включително един ас, Словения поведе с 4:0 и въпреки усилията на Италия, запази аванса си при 9:5. Тогава Алесандро Микиелето поведе обрата за домакините от сервис линията, помагайки на тима си да намали до 9:11. След отлични отигравания на Джовани Сангуинети и Микиелето на мрежата, Италия обърна резултата до 13:12. От този момент геймът се превърна в битка точка за точка, като резултатът бе равен при 16:16. Ник Муянович и Рок Брачко, допринесли съответно с четири и шест точки, обменяха мощни атаки с Микиелето (осем точки) и Камил Рихлицки (шест точки). Изглеждаше, че Италия е намерила пробив, когато сервисът на Лука Поро им донесе преднина от 21:19, но Словения отговори веднага, спаси мачболите на съперника и обърна гейма в своя полза. Клемен Шен с решителен блок оформи драматичното 29:27, като допринесе с пет точки и остави тима си в мача.

Словения пренесе инерцията си и в четвъртия гейм, повеждайки с 8:5. Италия се опита да намали пасива, но гостите запазиха контрол при 13:10. Благодарение на Ник Муянович (четири точки), Клемен Шен и Рок Брачко (по три), словенците поддържаха сигурна дистанция. Те останаха концентрирани в заключителните моменти и уверено затвориха гейма при 25:19 след решителна атака на Шен, вкарвайки мача в тайбрек.

Италия бързо преодоля разочарованието от предходните два гейма и поведе с 5:2 в решителната пета част. Словения изпитваше трудности на сервис, допускайки няколко грешки, които позволиха на домакините да контролират играта. Ас на Пардо Мати увеличи преднината на Италия до 9:5, а след това серия на сервис на Рикардо Сбертоли, съчетана с отлични отигравания на Сани и Джовани Сангуинети, изведе домакините до 13:6. Камил Рихлицки реализира последната точка за 15:9, с което оформи крайната победа на Италия с 3:2. С този резултат домакините завършиха груповата фаза не само на върха в класирането, но и като единствения непобеден отбор в група А.

Камил Рихлицки, който влезе в игра в третия гейм, завърши мача с 13 точки, всички от атака при 54% успеваемост. След него се нареди Даниеле Лавия с 12 точки (само за първите два гейма), а Юри Романо добави 11. За Словения най-резултатен бе Ник Муянович с 19 точки, докато Клемен Шен приключи с 16.

Италия – Словения 3:2 (25:19, 25:22, 27:29, 19:25, 15:9)

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