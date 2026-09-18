Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Северна Америка се отказа от уникалната си точкова система във волейбола

Северна Америка се отказа от уникалната си точкова система във волейбола

  • 18 сеп 2026 | 21:14
  • 500
  • 0
Северна Америка се отказа от уникалната си точкова система във волейбола

Волейболната конфедерацията NORCECA (б.р. на Северна, Централна Америка и Карибите) изостави системата 5–4–3–2–1–0, при която всеки спечелен гейм имаше значение.

САЩ защити титлата си в NORCECA след петгеймов трилър срещу Канада
САЩ защити титлата си в NORCECA след петгеймов трилър срещу Канада

В канадския град Монктон завърши шампионатът на NORCECA. Осем отбора се бориха не само за медалите, но и за три квоти за Световното първенство през 2027-а. Квотите бяха спечелени от САЩ, Канада и Куба. Във финала американците надделяха над домакините с 3:2, а Куба победи Доминиканската република с 3:0 в мача за бронзовите медали.

За разлика от други континенти, където шампионите се класират директно за Олимпиадата през 2028-а, в Северна Америка ще се проведе допълнителен квалификационен турнир. Четирите най-добри отбора от региона, с изключение на САЩ (но с участието на Доминикана и Мексико), ще играят във "финална четворка", където ще се борят за една квота за Лос Анджелис.

В миналото конфедерацията NORCECA беше уникална и със своята система за точкуване. Във всеки мач се разиграваха не три, а пет точки. Тази и други системи са разгледани в настоящия материал.

Турнирите на NORCECA бяха изключение от световната система

Победители в групите в Монктон станаха Канада и САЩ, които спечелиха по три мача и събраха по 9 точки. Ако обаче се използваше познатата за континента система, канадците (с три победи по 3:0) щяха да имат 15 точки, а американците (с две победи по 3:0 и една с 3:1) – 14 точки. Дълги години турнирите на NORCECA бяха изключение от световната практика.

Когато през 2010-те години FIVB и всички континентални конфедерации преминаха към т.нар. "италианска система" (3–2–1–0), на американския континент утвърдиха своя собствена екзотична 5-точкова система. При нея победа с 3:0 носеше 5 точки, с 3:1 – 4 точки, а с 3:2 – 3 точки. Загуба с 2:3 даваше 2 точки, с 1:3 – 1 точка, а с 0:3 – 0 точки.

Това е напълно различна философия за стойността на резултата и възнаграждението на отборите. Тук максимално се поощрява качеството на победата, тъй като всеки загубен гейм отнема по една точка. Освен това загубата след оспорвана борба се компенсира по-добре. Докато при "италианската система" загубите с 0:3 и 1:3 са равностойни и не носят нищо, в турнирите на NORCECA спечеленият гейм имаше значение.

Защо тази година системата беше изоставена както при мъжете, така и при жените? Официални съобщения по темата все още няма, но вероятно става въпрос за унифициране на правилата, предвид че турнирите са квалификации за основните състезания на FIVB – Световно първенство и Олимпиада. Все пак, през 2020-а година на американския олимпийски квалификационен турнир се използваше именно 5-точковата система. Засега тя се запазва и в младежките турнири на NORCECA, но служи като втори допълнителен показател след броя на победите.

Как се брояха точките в световния волейбол преди?

От 1949 година на световните първенства за победа се даваха 2 точки, а за загуба – 1. Тази система се използваше досСветовното първенство през 2014-а, когато отборите започнаха да си поделят точките при тайбрек. Международната федерация започна да тества "италианската система" в Световната лига през 2009-а, а две години по-късно я въведе повсеместно. На Световното първенство през 2014-а точките бяха основен критерий за класиране, но четири години по-късно станаха допълнителен.

На Олимпийските турнири до 1988-а година имаше собствена система: победа – 2 точки, загуба – 0. Едва в Сеул за загуба започна да се присъжда една точка. След това нямаше промени до Олимпиадата през 2012-а, където беше въведена "италианската система". Само четири години по-късно обаче нейната значимост беше намалена, като броят на победите стана основен показател.

Както може да се предположи, системата за точкуване 3–2–1–0 се появява в Италия още през сезон 1998/99. На Апенините първи осъзнават, че резултатът от мача има значение. Преди това италианците използваха системата 2–0, при която загубилият не получаваше нищо.

Алмаз Хайров, "БО Спорт"

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Обявиха градовете домакини в САЩ за Световната купа за жени през 2027-а

Обявиха градовете домакини в САЩ за Световната купа за жени през 2027-а

  • 18 сеп 2026 | 21:03
  • 325
  • 0
18 отбора вече се класираха за Световната купа за жени през 2027-а

18 отбора вече се класираха за Световната купа за жени през 2027-а

  • 18 сеп 2026 | 20:52
  • 319
  • 0
САЩ защити титлата си в NORCECA след петгеймов трилър срещу Канада

САЩ защити титлата си в NORCECA след петгеймов трилър срещу Канада

  • 18 сеп 2026 | 20:38
  • 410
  • 0
Шампионите от Левски стартираха с победа в контролите

Шампионите от Левски стартираха с победа в контролите

  • 18 сеп 2026 | 20:29
  • 669
  • 0
Димитър Калчев и Димитър Механджийски започнаха с победа на Фючърс-а в Кориляно Росано

Димитър Калчев и Димитър Механджийски започнаха с победа на Фючърс-а в Кориляно Росано

  • 18 сеп 2026 | 20:21
  • 695
  • 0
Масимо Боти откри идентичността на Германия

Масимо Боти откри идентичността на Германия

  • 18 сеп 2026 | 19:32
  • 999
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия 1:2 ЦСКА 1948, викове "Оставка!" и отменен гол на "белите"

Славия 1:2 ЦСКА 1948, викове "Оставка!" и отменен гол на "белите"

  • 18 сеп 2026 | 21:23
  • 13441
  • 38
Четирима треньори пристигат в България, за да убедят шефовете на ЦСКА за поста на Янев

Четирима треньори пристигат в България, за да убедят шефовете на ЦСКА за поста на Янев

  • 18 сеп 2026 | 18:58
  • 36040
  • 56
Левски размисли за цените на билетите в Лига Европа, "сините" с обръщение към феновете си

Левски размисли за цените на билетите в Лига Европа, "сините" с обръщение към феновете си

  • 18 сеп 2026 | 19:04
  • 20513
  • 53
Григор показа характер и изведе България напред срещу Дания след обрат

Григор показа характер и изведе България напред срещу Дания след обрат

  • 18 сеп 2026 | 19:37
  • 25596
  • 44
Байерн 1:0 Унион, красив гол на Мусиала и пропуск на Та

Байерн 1:0 Унион, красив гол на Мусиала и пропуск на Та

  • 18 сеп 2026 | 21:31
  • 2194
  • 17
Съставите на Брентфорд и Челси: Игор Тиаго повежда атаката на "пчеличките"

Съставите на Брентфорд и Челси: Игор Тиаго повежда атаката на "пчеличките"

  • 18 сеп 2026 | 21:17
  • 726
  • 0