Северна Америка се отказа от уникалната си точкова система във волейбола

Волейболната конфедерацията NORCECA (б.р. на Северна, Централна Америка и Карибите) изостави системата 5–4–3–2–1–0, при която всеки спечелен гейм имаше значение.

САЩ защити титлата си в NORCECA след петгеймов трилър срещу Канада

В канадския град Монктон завърши шампионатът на NORCECA. Осем отбора се бориха не само за медалите, но и за три квоти за Световното първенство през 2027-а. Квотите бяха спечелени от САЩ, Канада и Куба. Във финала американците надделяха над домакините с 3:2, а Куба победи Доминиканската република с 3:0 в мача за бронзовите медали.

За разлика от други континенти, където шампионите се класират директно за Олимпиадата през 2028-а, в Северна Америка ще се проведе допълнителен квалификационен турнир. Четирите най-добри отбора от региона, с изключение на САЩ (но с участието на Доминикана и Мексико), ще играят във "финална четворка", където ще се борят за една квота за Лос Анджелис.

В миналото конфедерацията NORCECA беше уникална и със своята система за точкуване. Във всеки мач се разиграваха не три, а пет точки. Тази и други системи са разгледани в настоящия материал.

Турнирите на NORCECA бяха изключение от световната система

Победители в групите в Монктон станаха Канада и САЩ, които спечелиха по три мача и събраха по 9 точки. Ако обаче се използваше познатата за континента система, канадците (с три победи по 3:0) щяха да имат 15 точки, а американците (с две победи по 3:0 и една с 3:1) – 14 точки. Дълги години турнирите на NORCECA бяха изключение от световната практика.

Когато през 2010-те години FIVB и всички континентални конфедерации преминаха към т.нар. "италианска система" (3–2–1–0), на американския континент утвърдиха своя собствена екзотична 5-точкова система. При нея победа с 3:0 носеше 5 точки, с 3:1 – 4 точки, а с 3:2 – 3 точки. Загуба с 2:3 даваше 2 точки, с 1:3 – 1 точка, а с 0:3 – 0 точки.

Това е напълно различна философия за стойността на резултата и възнаграждението на отборите. Тук максимално се поощрява качеството на победата, тъй като всеки загубен гейм отнема по една точка. Освен това загубата след оспорвана борба се компенсира по-добре. Докато при "италианската система" загубите с 0:3 и 1:3 са равностойни и не носят нищо, в турнирите на NORCECA спечеленият гейм имаше значение.

Защо тази година системата беше изоставена както при мъжете, така и при жените? Официални съобщения по темата все още няма, но вероятно става въпрос за унифициране на правилата, предвид че турнирите са квалификации за основните състезания на FIVB – Световно първенство и Олимпиада. Все пак, през 2020-а година на американския олимпийски квалификационен турнир се използваше именно 5-точковата система. Засега тя се запазва и в младежките турнири на NORCECA, но служи като втори допълнителен показател след броя на победите.

Как се брояха точките в световния волейбол преди?

От 1949 година на световните първенства за победа се даваха 2 точки, а за загуба – 1. Тази система се използваше досСветовното първенство през 2014-а, когато отборите започнаха да си поделят точките при тайбрек. Международната федерация започна да тества "италианската система" в Световната лига през 2009-а, а две години по-късно я въведе повсеместно. На Световното първенство през 2014-а точките бяха основен критерий за класиране, но четири години по-късно станаха допълнителен.

На Олимпийските турнири до 1988-а година имаше собствена система: победа – 2 точки, загуба – 0. Едва в Сеул за загуба започна да се присъжда една точка. След това нямаше промени до Олимпиадата през 2012-а, където беше въведена "италианската система". Само четири години по-късно обаче нейната значимост беше намалена, като броят на победите стана основен показател.

Както може да се предположи, системата за точкуване 3–2–1–0 се появява в Италия още през сезон 1998/99. На Апенините първи осъзнават, че резултатът от мача има значение. Преди това италианците използваха системата 2–0, при която загубилият не получаваше нищо.

Алмаз Хайров, "БО Спорт"

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