Шампионите от Левски стартираха с победа в контролите

Мъжкият отбор на Левски София, който стана шампион на България в последните 3 години, започна победно контролите от подготовката за новия сезон.

В зала "Левски София" гостува новакът в елита Металург (Перник), а по договорка между двата треньорски щаба, след 2:2, беше изигран и пълен пети гейм. "Сините" момчета на наставника Николай Желязков спечелиха с 3:2 (25:16, 20:25, 25:18, 24:26, 25:19).

Новото попълнение в състава - посрещачът Светослав Иванов, бе най-резултатен с 18 точки (3 аса, 3 блока). Завърналият се в Левски диагонал Кристиян Титрийски завърши с 15 точки (1 ас, 1 блок).

Центърът Лазар Бучков реализира 13 (1 ас, 4 блока). Друг посрещач - Гордан Люцканов, се отчете с 12 точки (1 ас), а играещият като център Димитър Пейчинов завърши с 10 (3 аса, 3 блока).

Желязков използва общо 11 състезатели в спаринга.

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