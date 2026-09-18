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Димитър Калчев и Димитър Механджийски започнаха с победа на Фючърс-а в Кориляно Росано

  • 18 сеп 2026 | 20:21
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Най-изявената българска двойка в плажния волейбол в момента Димитър Калчев и Димитър Механджийски тръгна с победа в основната фаза на Beach Pro Tour Futures в Кориляно Росано (Италия).

Димитър Калчев и Димитър Механджийски останаха втори на Фючърс-а в Будапеща
Димитър Калчев и Димитър Механджийски останаха втори на Фючърс-а в Будапеща

Калчев & Механджийски се наложиха категорично над полската двойка Максимилиан Димчик и Витолд Витковски с 2:0 (21:11, 21:14) в първия си мач от Група D на основната фаза на турнира.

Останалите две срещи от групата за българите са утре (19 септември). Първо от 12,00 часа българско време те ще играят с унгарците Артур Хайош и Лукаш Ниймайер.

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