18 отбора вече се класираха за Световната купа за жени през 2027-а

След приключването на всичките пет континентални първенства по волейбол при жените, първата фаза от процеса за класиране за Световната купа през 2027-а година (б.р. досегашното Световно първенство) завърши. Вече са известни 18 от 32-та участващи отбора. Освен защитаващия титлата си тим на Италия и съдомакините Канада и САЩ, отборите на Аржентина, Бразилия, Камерун, Китай, Колумбия, Куба, Доминиканската република, Египет, Япония, Кения, Полша, Пуерто Рико, Сърбия, Тайланд и Турция си осигуриха места (по три от всяка конфедерация) на световния форум чрез континенталните си първенства.

Първите три квоти бяха запазени за Италия като победител от Световното първенство през 2025-а, както и за Канада и САЩ като домакини на турнира.

С достигането си до полуфиналите на континенталния шампионат на NORCECA за жени в Санто Доминго, отборите на Куба и Доминиканската република си осигуриха първите континентални билети за световното събитие догодина, присъединявайки се към домакините Канада и САЩ. В крайното класиране те заеха съответно трето и четвърто място, а към тях се присъедини и петият Пуерто Рико като квалификант за световното първенство.

Лос Анджелис 2028: Тайланд е третият класиран отбор след победа над Китай в тайбрек

Следващите квоти за световното първенство бяха спечелени от Тайланд и Китай, след като двата отбора се класираха за финала на Азиатския шампионат в китайския град Тиендзън. Тайланд успя да грабне континенталната корона, оставяйки могъщите домакини на второ място. Япония спечели мача за бронзовите медали в Тиендзън и също се класира за Световното първенство през 2027-а.

Египет с историческа квота за Олимпийски игри

Египет и Кения бяха първите африкански отбори, които си осигуриха участие на световното първенство в Канада и САЩ. Те постигнаха това, като достигнаха до финала на Африканския шампионат на нациите в Найроби. Египет стана шампион, докато домакините трябваше да се задоволят с второто място. Камерун отпразнува континенталните бронзови медали в Найроби и взе третия билет на Африка за световния форум.

Турция защити европейската си титла след невероятна драма срещу Италия

Три европейски отбора си резервираха билети за световното първенство, след като достигнаха до полуфиналите на ЕвроВолей 2026 заедно с вече класирания шампион Италия. Това означаваше, че останалите три полуфиналиста на ЕвроВолей – Сърбия, Полша и Турция – взеха трите континентални квоти за най-престижното състезание догодина. Турция, Италия и Сърбия, в този ред, се наредиха на подиума в Истанбул.

Бразилия с рекордна 24-та титла на Южна Америка и квота за ЛА 2028

В края на предпоследния състезателен ден на Южноамериканския шампионат в Рио де Жанейро, трите отбора, които щяха да си осигурят квоти за световното първенство вече бяха известни – Бразилия, Аржентина и Колумбия. На следващия ден те завършиха в този ред като златни, сребърни и бронзови медалисти на континенталния турнир.

Оставащите 14 места за световното първенство през 2027-а ще бъдат разпределени въз основа на позициите на все още некласиралите се отбори в световната ранглиста при жените.

volleyballworld.com

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