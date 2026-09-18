Олимпийски шампион с Полша: Ще си отмъстим на България на четвъртфиналите

Полша завърши груповата фаза на ЕвроВолей 2026 със загуба от България, но олимпийският шампион от Монреал 1976 Едвард Скорек е убеден, че отборът ще спечели медал. Дали ще е златен? "Всичко ще се реши в главите на играчите. Психиката ще бъде ключова. Убеден съм обаче, че ще си отмъстим на България на четвъртфиналите", прогнозира Скорек.

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"Няма защо да плачем и да кършим ръце. Според мен треньорът използва този мач, за да изпробва други състезатели. Имаше и различен подход към срещата. Знаехме, че ще сме първи в групата", коментира Скорек пред Polsat Sport.

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"Имахме няколко топки, с които можехме да наклоним везните в наша полза. Не успяхме, но в спорта се случва. Може би ни липсваше това, което имаха домакините. Говоря за седмия играч – публиката. Като се вземе предвид това, изобщо не бих разглеждал тази загуба като някаква драма. Точно обратното. Освен това играхме много добре. Ясно е обаче, че в определен момент мобилизацията се изплъзва. Особено когато си наясно, че резултатът няма значение."

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"Аз имам собствено мнение за играта на Леон в нашия национален отбор. Той е играл за националния отбор на Куба, така че изобщо не би трябвало да играе за друга държава. Аз съм привърженик на чистия подход, дори само заради случилото се на Световното първенство по хандбал в Катар, където в националния отбор на страната играеше един състезател от Катар, а останалите бяха купени или натурализирани. В случая с нашия отбор такова привличане на волейболисти от друга страна е болезнено, защото ние бихме могли да съставим два или дори три национални отбора. Така че не бих поставял въпроса за липсата на Леон. Впрочем, не затова загубихме. Според мен основната причина беше, че мачът нямаше никакво значение за класирането на нашия тим."

"Със сигурност това ги е накарало да се замислят, със сигурност ги е подсилило. Друг въпрос е подкрепата на феновете. Евентуален четвъртфинал с България отново ще се играе в София, а това разбира се има значение, защото стените отново ще помагат на българите. По-добре би било на неутрален терен."

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"От друга страна, въпреки тази загуба в края на груповата фаза, смятам, че поляците имат психологическо предимство. Треньорът Никола Гърбич има и много по-големи кадрови възможности от наставника на българите. Той разполага с широка скамейка и много състезатели, които могат да направят разликата. Българите имат общо двама-трима такива играчи. Това са тези, които задават тона."

"Бих казал дори, че медалът е неизбежен. Защото останалото, тоест цветът на този медал, ще зависи от психологическата нагласа на състезателите."

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"Тук бих се върнал към това, което казах за предимството на домакинската зала. В зоната на медалите такъв отбор, който ще има този коз, ще бъдат италианците. Вероятно би било по-добре да играем с тях чак на финала, но ще видим. От друга страна, може би се притеснявам прекалено. Трудно се играе, когато имаш срещу себе си съперник и публика, но ние вече сме показвали, че на чужд терен също можем да играем добри мачове и да печелим големи турнири. Въпреки това всичко ще се реши в главите. Психиката ще бъде ключът към златото и квалификацията. Засега обаче трябва да победим латвийците и да си отмъстим на българите."

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