Луис Енрике: Винаги има огромна мотивация в ПСЖ преди мач с Марсилия, в такива дербита няма фаворити

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике говори пред медиите преди неделното дерби с Марсилия, в което парижани са гости. ОМ се намират в много тежка ситуация, като записаха три поредни загуби в първенството, а снощи бяха разбити с 1:4 от Бешикташ в Лига Европа.

ПСЖ взе първата си победа в Лига 1 в средата на септември, макар че Брест се бори

Победата в Брест

„Спечелихме първата си победа, и то като гост. Може би обаче не бяхме толкова добри, колкото в другите срещи. Въпреки това изиграхме добър мач, Брест е силен отбор и ще постигне добри резултати този сезон. Щастливи сме, че записахме тази първа победа.“

Подготовката

„Началото на сезона беше особено, свикнали сме да играем на всеки три дни. Искам да виждам играчите си на терена, а когато имаме само един мач седмично, трябва да се балансира между почивка и работа. След паузата за националните отбори обаче ще се върнем към по-интензивен ритъм.“

🎙️ Luis Enrique : "C'est impossible pour un joueur du PSG d'être relaxé avant le Classique. C'est un match tellement différent..." pic.twitter.com/NJOUmRHtd4 — RMC Sport (@RMCsport) September 18, 2026

Дербито с Марсилия и Бруно Женезио

„Льо Класик" е различен мач. Надяваме се да вземем трите точки, искаме да играем нашия футбол и да зарадваме феновете си, искаме всички да сме свързани. Един играч на Пари Сен Жермен никога не е спокоен преди това дерби. Знаем колко е важен такъв мач за играчите и за привържениците. Ще има много мотивация, като същевременно ще се стремим да контролираме емоциите си.

В Марсилия имаше треньорска смяна и много играчи си тръгнаха. Трябва да сме готови за всяка ситуация в неделя. Сигурното е, че атмосферата ще бъде нажежена и мачът със сигурност ще бъде труден. Това е среща, която винаги се очаква с голямо нетърпение. Нашата цел е да вземем трите точки. Не се основаваме на случилото се преди. Просто искаме да спечелим трите точки, като си даваме сметка, че няма да е лесно“.

❤️💙😂🇪🇸 Luis Enrique : "Un message pour Bruno Genesio ? Non ! Pourquoi je dois lui envoyer un message? C'est un grand entraîneur que tout le monde connaît. Je reste concentré sur ce qui est important. Je lui souhaite le meilleur après le match du PSG. Je retire ce que j'ai dit,… pic.twitter.com/sKSKl7bWOr — Paris No Limit (@Xparisnolimit) September 18, 2026

Послание за Бруно Женезио? Не! Защо да му изпращам послание? Той е велик треньор, което всички знаят. Аз оставам фокусиран върху това, което е важно. Пожелавам му всичко най-добро след мача с ПСЖ. Не, вземам си думие назад – не мога да пожелая всичко най-добро на треньора на Марсилия. Но на Бруно Женезио – по-късно, да!“

Формата на двата отбора

"Във футбола няма фаворити, особено в едно такова дерби. Мач като този е много важен за нас, искаме да вземем трите точки предвид началото ни на шампионата, с желанието да се подобряваме. Оставаме концентрирани върху това, което е важно за нас.“

Управление на паузата

„Трябва да приемем продължителността на тези паузи. Ще се опитаме да действаме както обикновено. Имаме играчи, които ще останат и ще работят индивидуално. Ще подготвим следващите мачове, а когато националите се завърнат, ще трябва да се адаптираме, както винаги правим, преди да влезем в натоварения календар.“

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Снимки: Gettyimages