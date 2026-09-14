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  2. Пари Сен Жермен
  3. Хакими под въпрос за дербито с Марсилия

Хакими под въпрос за дербито с Марсилия

  • 14 сеп 2026 | 17:33
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Хакими под въпрос за дербито с Марсилия

Защитникът на Пари Сен Жермен Ашраф Хакими е с лека контузия в деброто, обявиха от клуба. Той получи травмата вчера по време на двубоя срещу Брест, в който бе заменен принудително през първото полувреме.

От ПСЖ не дадоха информация за това колко дълго ще отсъства Хакими, но допълниха, че той ще мине на допълнителин изследвания следващите два дни. Изглежда, че мароканският национал е под въпрос за дербито с Марсилия в неделя. Това ще е последният мач на парижани преди паузата за националните отбори.

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