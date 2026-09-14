Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

Заплетената битка за титлата в MotoGP продължава тази седмица с надпреварата за Гран При на Австрия. Тук може да намерите програмата на състезателния уикенд на „Ред Бул Ринг“, като всички часове са в българско време.
Петък (18 септември):
10:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
10:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
10:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
14:15 часа – Moto3 официална тренировка
15:05 часа – Moto2 официална тренировка
16:00 часа – MotoGP официална тренировка
Събота (19 септември):
9:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
10:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
11:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
11:50 часа – MotoGP квалификация
13:45 часа – Moto3 квалификация
14:40 часа – Moto2 квалификация
16:00 часа – MotoGP спринт (14 обиколки)
Неделя (20 септември):
10:40 часа – MotoGP загрявка
12:00 часа – Moto3 състезание (20 обиколки)
13:15 часа – Moto2 състезание (23 обиколки)
15:00 часа – MotoGP състезание (28 обиколки)
Снимки: Sportal.bg