Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Церемония по откриването на Евроʼ26 по бокс
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Защо в Монако ще има спринт през 2027?

Защо в Монако ще има спринт през 2027?

  • 17 сеп 2026 | 17:44
  • 156
  • 0

Тясното улично трасе в Монте Карло изглежда като най-лошият избор за спринтово състезание във Формула 1. Не само изглежда, но и е най-лошият избор - там изпреварванията са почти невъзможни, а и като няма спирания в бокса, възможностите за атаки съвсем намаляват.

Защо обаче от Формула 1 решиха Монако да е едно от новите 4 състезания, където ще има спринтова надпревара.

Зак Браун за сезон 2027 във Формула 1: Отличен календар!
Зак Браун за сезон 2027 във Формула 1: Отличен календар!

Логиката е следната. Отборите и пилотите ще имат само една свободна тренировка в петък, след това идва спринтовата квалификация. Това означава, че оптималното настройване на автомобилите ще е много трудно.

А и публиката ще получи възможност да гледа две квалификации - без съмнение, най-вълнуващите сесии по улиците на Монте Карло, откакто там има състезания във Формула 1.

Формула 1 най-накрая представи календара си за сезон 2027
Формула 1 най-накрая представи календара си за сезон 2027
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Алпин привлече бившия технически шеф на Мерцедес Майк Елиът

Алпин привлече бившия технически шеф на Мерцедес Майк Елиът

  • 17 сеп 2026 | 14:45
  • 470
  • 0
Култард с интересно предположение за загубата на Норис в Мадрид

Култард с интересно предположение за загубата на Норис в Мадрид

  • 17 сеп 2026 | 13:11
  • 1023
  • 0
Зак Браун за сезон 2027 във Формула 1: Отличен календар!

Зак Браун за сезон 2027 във Формула 1: Отличен календар!

  • 17 сеп 2026 | 13:02
  • 809
  • 1
В Мелбърн не са готови да си местят състезанието

В Мелбърн не са готови да си местят състезанието

  • 17 сеп 2026 | 12:54
  • 791
  • 0
Какво стана с мотора на Леклер от "Монца"?

Какво стана с мотора на Леклер от "Монца"?

  • 17 сеп 2026 | 12:38
  • 990
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

  • 17 сеп 2026 | 08:13
  • 3042
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спортният директор на РБ Залцбург пред Sportal.bg: Левски е отбор с ясна идентичност, няма да ни бъде лесно

Спортният директор на РБ Залцбург пред Sportal.bg: Левски е отбор с ясна идентичност, няма да ни бъде лесно

  • 17 сеп 2026 | 11:41
  • 27820
  • 41
Мъри подписа нов договор в Турция

Мъри подписа нов договор в Турция

  • 17 сеп 2026 | 17:55
  • 1066
  • 0
Намалиха наказанието на Левски за сцепената глава на пресаташето на ЦСКА

Намалиха наказанието на Левски за сцепената глава на пресаташето на ЦСКА

  • 17 сеп 2026 | 16:14
  • 13507
  • 71
Лудогорец преговаря с треньор, работил с Ивайло Чочев в Италия

Лудогорец преговаря с треньор, работил с Ивайло Чочев в Италия

  • 17 сеп 2026 | 14:59
  • 13055
  • 26
Официално: Тод Боели продаде дела си и напусна Челси

Официално: Тод Боели продаде дела си и напусна Челси

  • 17 сеп 2026 | 09:40
  • 24558
  • 25
Григор Димитров открива мача между България и Дания за Купа "Дейвис"

Григор Димитров открива мача между България и Дания за Купа "Дейвис"

  • 17 сеп 2026 | 12:43
  • 8595
  • 15