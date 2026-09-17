Защо в Монако ще има спринт през 2027?

Тясното улично трасе в Монте Карло изглежда като най-лошият избор за спринтово състезание във Формула 1. Не само изглежда, но и е най-лошият избор - там изпреварванията са почти невъзможни, а и като няма спирания в бокса, възможностите за атаки съвсем намаляват.

Защо обаче от Формула 1 решиха Монако да е едно от новите 4 състезания, където ще има спринтова надпревара.

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Логиката е следната. Отборите и пилотите ще имат само една свободна тренировка в петък, след това идва спринтовата квалификация. Това означава, че оптималното настройване на автомобилите ще е много трудно.

А и публиката ще получи възможност да гледа две квалификации - без съмнение, най-вълнуващите сесии по улиците на Монте Карло, откакто там има състезания във Формула 1.

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Снимки: Gettyimages