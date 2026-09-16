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Tech3 КТМ официално привлече австралиец от Moto2 за съотборник на Лука Марини

  • 16 сеп 2026 | 15:26
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Отборът на Tech3 КТМ в MotoGP обяви официално привличането на Сена Аджиъс от Moto2 за началото на новата ера в кралския клас, която ще стартира догодина.

Австралиецът ще партнира на Лука Марини в сателитния отбор на КТМ, като договорите и на двамата са многогодишни. С официализирането на новината за влизането на Аджиъс в MotoGP, вече са известни всички пилоти, които ще се състезават в кралския клас през сезон 2027.

Лука Марини преминава в Tech3 КТМ от сезон 2027 в MotoGP
Лука Марини преминава в Tech3 КТМ от сезон 2027 в MotoGP

Роденият през 2005 година Аджиъс се състезава в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта от 2022 година насам, като той дебютира директно в Moto2, прескачайки Moto3. В своите 64 старта в световния шампионат има осем подиума, от които половината са победи. Във временното класиране австралиецът се движи на четвъртата позиция с актив от 149 точки и изоставане от 83.5 пункта спрямо съотборника си Ману Гонсалес, който е лидер в подреждането.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
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