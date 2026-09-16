Жоан Мир пропуска Гран При на Австрия заради проблеми с кръвта му

Отборът на Хонда в MotoGP обяви, че ще бъде без световния шампион за 2020 година Жоан Мир по време на предстоящата този уикенд Гран При на Австрия.

Причината за отсъствието на испанеца от 15-ия кръг за сезона не е контузия, а по-сериозен медицински проблем. Мир не се чувстваше добре в хода на целия уикенд за Гран При на Сан Марино миналата седмица и дори прекрати участието си в състезанието още в шестата му обиколка.

Upon advice from his doctors, @JoanMirOfficial will miss the Austrian GP, Honda HRC Development Rider @takanakagami30 will ride the Honda HRC Castrol RC213V.



📄 https://t.co/wGVyFzNyeX — Honda HRC Castrol - MotoGP (@HRC_MotoGP) September 16, 2026

Веднага след неделната надпревара испанецът се е прибрал в Барселона, където са му били направени изследвания. Те са показали променени параметри в кръвта му, които налагат допълнителни изследвания.

Поради тази причина Мир няма да участва в Гран При на Австрия този уикенд и ще бъде заместен от развойния пилот на Хонда Такааки Накагами. За японеца това ще бъде отлична подготовка за домашната му Гран При на Япония след две седмици, в която той ще участва с „уайлд кард“.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages