Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Жоан Мир пропуска Гран При на Австрия заради проблеми с кръвта му

Жоан Мир пропуска Гран При на Австрия заради проблеми с кръвта му

  • 16 сеп 2026 | 15:38
  • 521
  • 0

Отборът на Хонда в MotoGP обяви, че ще бъде без световния шампион за 2020 година Жоан Мир по време на предстоящата този уикенд Гран При на Австрия.

Причината за отсъствието на испанеца от 15-ия кръг за сезона не е контузия, а по-сериозен медицински проблем. Мир не се чувстваше добре в хода на целия уикенд за Гран При на Сан Марино миналата седмица и дори прекрати участието си в състезанието още в шестата му обиколка.

Веднага след неделната надпревара испанецът се е прибрал в Барселона, където са му били направени изследвания. Те са показали променени параметри в кръвта му, които налагат допълнителни изследвания.

Поради тази причина Мир няма да участва в Гран При на Австрия този уикенд и ще бъде заместен от развойния пилот на Хонда Такааки Накагами. За японеца това ще бъде отлична подготовка за домашната му Гран При на Япония след две седмици, в която той ще участва с „уайлд кард“.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Tech3 КТМ официално привлече австралиец от Moto2 за съотборник на Лука Марини

Tech3 КТМ официално привлече австралиец от Moto2 за съотборник на Лука Марини

  • 16 сеп 2026 | 15:26
  • 361
  • 0
Ред Бул праща Никола Цолов в Япония?

Ред Бул праща Никола Цолов в Япония?

  • 16 сеп 2026 | 14:39
  • 19288
  • 18
Ай Огура се завръща в MotoGP за Гран При на Австрия

Ай Огура се завръща в MotoGP за Гран При на Австрия

  • 16 сеп 2026 | 14:01
  • 463
  • 0
Формула 1 най-накрая представи календара си за сезон 2027

Формула 1 най-накрая представи календара си за сезон 2027

  • 16 сеп 2026 | 12:25
  • 4169
  • 2
Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

  • 16 сеп 2026 | 08:12
  • 1916
  • 0
Догодина ще има спринт и в Монако?

Догодина ще има спринт и в Монако?

  • 15 сеп 2026 | 21:12
  • 3396
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Треньорът на Лудогорец с огромна заплата в Трабзон, президентът на турците я разкри

Треньорът на Лудогорец с огромна заплата в Трабзон, президентът на турците я разкри

  • 16 сеп 2026 | 16:05
  • 12041
  • 27
Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво

Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво

  • 16 сеп 2026 | 12:25
  • 27699
  • 36
Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!

Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!

  • 16 сеп 2026 | 10:34
  • 31022
  • 27
Близо 18 500 билета са продадени за Левски - Залцбург, още толкова места чакат своите фенове

Близо 18 500 билета са продадени за Левски - Залцбург, още толкова места чакат своите фенове

  • 16 сеп 2026 | 10:04
  • 24947
  • 58
България излиза за хубава победа срещу Полша и второто място в групата

България излиза за хубава победа срещу Полша и второто място в групата

  • 16 сеп 2026 | 06:55
  • 27088
  • 91
Ето кои са възможните съперници на България на 1/8-финала на Евроволей

Ето кои са възможните съперници на България на 1/8-финала на Евроволей

  • 16 сеп 2026 | 07:57
  • 26155
  • 23