Алекс Маркес за Марк: Той си играеше с нас!

Алекс Маркес е убеден, че брат му Марк Маркес никога не е бил изложен на риск да загуби лидерството в Гран При на Сан Марино, като заяви, че заводският пилот на Дукати в MotoGP си е „играел“ със своите съперници.

В заключителните етапи на неделното състезание на пистата „Мизано“ първите трима пилоти бяха разделени от едва една секунда, като Алекс Маркес и Педро Акоста значително намалиха изоставането си от лидера.

A 102-point gap just seven rounds ago is now the championship lead! 📈



Here's @marcmarquez93's comeback in detail! 👀#MotoGPhttps://t.co/ajOfFqJRy2 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 15, 2026

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Дори след като Акоста с КТМ изостана, по-малкият брат Маркес поддържаше напрежението в продължение на няколко обиколки, преди действащият шампион да се откъсне в последния тур и да спечели петата си победа за сезона.

Пилотът на Грезини обаче смята, че битката за победата никога не е била толкова оспорвана, колкото е изглеждала, и твърди, че Марк Маркес винаги е имал достатъчен аванс пред него.

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„Когато изпреварих Хорхе Мартин, Марк беше на почти секунда пред нас, така че си казах: „Добре, опитай да се успокоиш малко и да атакуваш по-късно“, спомня си той в разговор с motogp.com.

„Но той контролираше тази разлика много добре. Когато аз натисках, той също натискаше; когато аз бях малко по-бавен, и той беше по-бавен. Така че той малко си играеше с нас. Караше по наистина добър начин.“

Един от основните съперници на Марк Маркес за титлата отпадна още в първата обиколка, когато Марко Бедзеки падна от лидерска позиция на завой 13.

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Това остави Маркес да се бори за първото място с другия заводски пилот на Априлия – Мартин, но и той отпадна от битката малко преди средата на състезанието, след като получи схващане на ръката.

Алекс Маркес смята, че Марк е започнал да дава приоритет на битката за шампионата пред победата в състезанието след катастрофата на Бедзеки в първата обиколка.

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„В неделя Марк не караше по най-добрия начин. Той знае как да пилотира по-добре и по-бързо“, каза пилотът на Грезини за Марк Маркес.

„Мисля, че с катастрофата на Бедзеки и борбата за шампионата, в един момент той се отпусна твърде много. След това не караше по начин, по който да поема целия риск. Мисля, че караше на 99%. Вложи 100% от себе си само за няколко обиколки, за да направи тази разлика и да я поддържа, но след това си играеше с нас.“

Алекс Маркес вярва, че собствените му шансове за победа са били намалени от слабата квалификационна сесия, в която той катастрофира два пъти и завърши девети на стартовата решетка.

„Загубихме шансовете за победа в квалификацията. Казах, че най-голямата мечта е подиум. Но когато мечтаеш за нещо, знаеш, че ще бъде много трудно, така че реалната цел беше да бъдем четвърти, пети или шести.“

„Но в загрявката се чувствах наистина добре. И когато направих много добра първа обиколка [в състезанието], си казах: „Трябва да изляза начело“.“

„Успях да карам по много добър начин и съм много щастлив за отбора. Те ми помогнаха много след трудната квалификация в събота.“

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Снимки: Gettyimages