Ай Огура се завръща в MotoGP за Гран При на Австрия

След като пропусна последните два уикенда заради контузия в палеца на лявата ръка, Ай Огура ще се завърне в MotoGP за предстоящата този уикенд Гран При на Австрия.

В навечерието на Гран При на Арагон в края на август отборът на Тракхаус Априлия обяви, че Огура е получи травма на палеца на лявата ръка, докато е тренирал мотокрос в родината си. Поради тази причина той не участва в състезателния уикенд на „Моторланд Арагон“, а преди седмица пропусна и Гран При на Сан Марино.

SuperFile Trackhouse MotoGP Team is excited that @AiOgura79 , after surgery ahead of the Aragon weekend three weeks back and intensive rehabilitation treatment in Barcelona, will travel to Austria intent on re-starting his Championship campaign. Provided he passes the mandatory… pic.twitter.com/pApQk3fEIP — SuperFile Trackhouse MotoGP Team (@TrackhouseMoto) September 15, 2026

Сега обаче японецът възнамерява да се завърне на стартовата решетка по време на Гран При на Австрия. За да се случи това, той ще трябва да премине успешно предвидения за четвъртък преглед при лекарите на MotoGP, което почти сигурно ще се случи.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages