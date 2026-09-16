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Ай Огура се завръща в MotoGP за Гран При на Австрия

  • 16 сеп 2026 | 14:01
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След като пропусна последните два уикенда заради контузия в палеца на лявата ръка, Ай Огура ще се завърне в MotoGP за предстоящата този уикенд Гран При на Австрия.

В навечерието на Гран При на Арагон в края на август отборът на Тракхаус Априлия обяви, че Огура е получи травма на палеца на лявата ръка, докато е тренирал мотокрос в родината си. Поради тази причина той не участва в състезателния уикенд на „Моторланд Арагон“, а преди седмица пропусна и Гран При на Сан Марино.

Сега обаче японецът възнамерява да се завърне на стартовата решетка по време на Гран При на Австрия. За да се случи това, той ще трябва да премине успешно предвидения за четвъртък преглед при лекарите на MotoGP, което почти сигурно ще се случи.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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