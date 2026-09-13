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Оливър Солберг спечели рали „Чили“, Тойота изравни Ланча по титли

  • 13 сеп 2026 | 20:36
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Оливър Солберг спечели рали „Чили“, Тойота изравни Ланча по титли

Оливър Солберг (Тойота) спечели рали „Чили“, 12-и кръг от WRC за сезон 2026, като на финала завърши на 16,6 секунди пред съотборника си Себастиен Ожие. Оливър взе и първото място в пауърстейджа и втората позиция в супер неделята.

С двойната победа в Чили Тойота си гарантира световната титла при конструкторите в WRC - шеста поредна в последните 6 сезона и общо десета в историята. Първата титла за Тойота при конструкторите дойде през 1993, а десетата - през 2026. С този успех Тойота се изравнява с Ланча на върха на подреждането - двете легендарни рали марки вече имат по 10 титли.

Оливър Солберг ще започне последния ден на рали "Чили" със солиден аванс
Оливър Солберг ще започне последния ден на рали "Чили" със солиден аванс

Трети в Чили завърши Адриен Фурмо (Хюндай), който се възползва от това, че лидерът в световния шампионат Елфин Еванс спука гума в предпоследната отсечка. Уелската звезда на Тойота пропадна от второ на пето място в класирането, но пък завърши втори в пауърстейджа и загуби само 3 точки спрямо Сами Паяри.

Паяри завърши четвърти в Чили и сви разликата в битката за титлата на 17 точки спрямо Еванс. Солберг обаче се доближи на 21 от Елфин и вече имаме трима реални претенденти за световната титла.

Солберг увеличи преднината си в Чили, Еванс сe откъсна пред Паяри
Солберг увеличи преднината си в Чили, Еванс сe откъсна пред Паяри
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Снимки: Gettyimages

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