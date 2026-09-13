Оливър Солберг спечели рали „Чили“, Тойота изравни Ланча по титли

Оливър Солберг (Тойота) спечели рали „Чили“, 12-и кръг от WRC за сезон 2026, като на финала завърши на 16,6 секунди пред съотборника си Себастиен Ожие. Оливър взе и първото място в пауърстейджа и втората позиция в супер неделята.

С двойната победа в Чили Тойота си гарантира световната титла при конструкторите в WRC - шеста поредна в последните 6 сезона и общо десета в историята. Първата титла за Тойота при конструкторите дойде през 1993, а десетата - през 2026. С този успех Тойота се изравнява с Ланча на върха на подреждането - двете легендарни рали марки вече имат по 10 титли.

Оливър Солберг ще започне последния ден на рали "Чили" със солиден аванс

Трети в Чили завърши Адриен Фурмо (Хюндай), който се възползва от това, че лидерът в световния шампионат Елфин Еванс спука гума в предпоследната отсечка. Уелската звезда на Тойота пропадна от второ на пето място в класирането, но пък завърши втори в пауърстейджа и загуби само 3 точки спрямо Сами Паяри.

Паяри завърши четвърти в Чили и сви разликата в битката за титлата на 17 точки спрямо Еванс. Солберг обаче се доближи на 21 от Елфин и вече имаме трима реални претенденти за световната титла.

WORLD CHAMPIONS! 🏆



Toyota GAZOO Racing WRT secure the 2026 Manufacturers’ Championship with two rounds to spare, as Toyota claim a record-equalling 10th world title, drawing level with Lancia! 👏#WRC | #RallyChileBiobío 🇨🇱 pic.twitter.com/DwdKIIsrGr — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 13, 2026

Солберг увеличи преднината си в Чили, Еванс сe откъсна пред Паяри

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Снимки: Gettyimages