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Ожие е недостижим по един супер важен показател

  • 15 сеп 2026 | 17:04
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9-кратният световен рали шампион Себастиен Ожие се радва на постижение, което се оказа невъзможно и за другия велик френски рали шампион - Себастиен Льоб.

Ожие има принос за световните титли при конструкторите на 4 различни автомобилни марки, участвали в WRC.

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И става въпрос за 13 световни титли: 2 за Ситроен (2010 и 2011), после 4 поредни за Фолксваген (2013-2016). Веднага след това, през 2017 Ожие спомогна и за титлата при конструкторите на М-Спорт Форд.

А от 2021 насам започна следващата впечатляваща серия - 6 поредни световни титли при конструкторите за Тойота, като Себ има сериозен принос за всяка една от тях, въпреки че в последните години кара с ограничена програма.

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Французинът все още не е обявил дали ще остане в WRC и догодина, а след катастрофата му във Финландия, той остана без реален шанс за 10-а световна титла при пилотите.

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Снимки: Gettyimages

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