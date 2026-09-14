Класиране при пилотите в WRC след рали „Чили“, което беше спечелено от Оливър Солберг пред Себастиен Ожие и Адриен Фурмо:
Елфин Еванс – 230 точки
Сами Паяри – 213
Оливър Солберг – 209
Себастиен Ожие* – 171
Адриен Фурмо – 167
Такамото Кацута – 163
Тиери Нювил – 129
Хейдън Падън* – 38
Джошуа Макърлийн – 35
Есапека Лапи* – 33
Йоан Росел** – 24
Лео Росел** – 18
Роберт Вирвес** – 17
Джон Армстронг – 16
Гас Грийнсмит** – 13
Мартинс Сескс** – 12
Николай Грязин** – 10
Дани Сордо* – 10
Диего Домингес** – 8
Алехандро Качон** – 7
Фау Салдивар** – 6
Роберто Дапра** – 6
Роопе Корхонен** – 5
Андреас Микелсен** – 5
Яри-Мати Латвала** – 4
Алехандро Галанти** – 2
Артур Пеламор** – 2
Теему Сунинен** – 2
Матео Фонтант*** – 2
Ерик Камий** – 1
Емил Линдхолм** – 1
Тейлър Гил** – 1
Грегоар Мюнстер* – 0
Жордан Сердеридис* – 0
Ромер Юргенсон** – 0
Лоренцо Бертели* – 0
*Пилот с ограничена програма в Rally1
**Пилот от WRC2
***Пилот от WRC3
Снимки: Sportal.bg