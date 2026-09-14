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Класиране при пилотите в WRC след рали "Чили"

  • 14 сеп 2026 | 14:09
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Класиране при пилотите в WRC след рали „Чили“, което беше спечелено от Оливър Солберг пред Себастиен Ожие и Адриен Фурмо:

  1. Елфин Еванс – 230 точки

  2. Сами Паяри – 213

  3. Оливър Солберг – 209

  4. Себастиен Ожие* – 171

  5. Адриен Фурмо – 167

  6. Такамото Кацута – 163

  7. Тиери Нювил – 129

  8. Хейдън Падън* – 38

  9. Джошуа Макърлийн – 35

  10. Есапека Лапи* – 33

  11. Йоан Росел** – 24

  12. Лео Росел** – 18

  13. Роберт Вирвес** – 17

  14. Джон Армстронг – 16

  15. Гас Грийнсмит** – 13

  16. Мартинс Сескс** – 12

  17. Николай Грязин** – 10

  18. Дани Сордо* – 10

  19. Диего Домингес** – 8

  20. Алехандро Качон** – 7

  21. Фау Салдивар** – 6

  22. Роберто Дапра** – 6

  23. Роопе Корхонен** – 5

  24. Андреас Микелсен** – 5

  25. Яри-Мати Латвала** – 4

  26. Алехандро Галанти** – 2

  27. Артур Пеламор** – 2

  28. Теему Сунинен** – 2

  29. Матео Фонтант*** – 2

  30. Ерик Камий** – 1

  31. Емил Линдхолм** – 1

  32. Тейлър Гил** – 1

  33. Грегоар Мюнстер* – 0

  34. Жордан Сердеридис* – 0

  35. Ромер Юргенсон** – 0

  36. Лоренцо Бертели* – 0

*Пилот с ограничена програма в Rally1
**Пилот от WRC2
***Пилот от WRC3

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Снимки: Sportal.bg

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