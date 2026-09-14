Класиране при пилотите в WRC след рали "Чили"

Класиране при пилотите в WRC след рали „Чили“, което беше спечелено от Оливър Солберг пред Себастиен Ожие и Адриен Фурмо:

Елфин Еванс – 230 точки Сами Паяри – 213 Оливър Солберг – 209 Себастиен Ожие* – 171 Адриен Фурмо – 167 Такамото Кацута – 163 Тиери Нювил – 129 Хейдън Падън* – 38 Джошуа Макърлийн – 35 Есапека Лапи* – 33 Йоан Росел** – 24 Лео Росел** – 18 Роберт Вирвес** – 17 Джон Армстронг – 16 Гас Грийнсмит** – 13 Мартинс Сескс** – 12 Николай Грязин** – 10 Дани Сордо* – 10 Диего Домингес** – 8 Алехандро Качон** – 7 Фау Салдивар** – 6 Роберто Дапра** – 6 Роопе Корхонен** – 5 Андреас Микелсен** – 5 Яри-Мати Латвала** – 4 Алехандро Галанти** – 2 Артур Пеламор** – 2 Теему Сунинен** – 2 Матео Фонтант*** – 2 Ерик Камий** – 1 Емил Линдхолм** – 1 Тейлър Гил** – 1 Грегоар Мюнстер* – 0 Жордан Сердеридис* – 0 Ромер Юргенсон** – 0 Лоренцо Бертели* – 0

*Пилот с ограничена програма в Rally1

**Пилот от WRC2

***Пилот от WRC3

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Снимки: Sportal.bg