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  3. Елитната U16: Лидерът ЦСКА 1948 гостува на Национал в шестия кръг

Елитната U16: Лидерът ЦСКА 1948 гостува на Национал в шестия кръг

  • 18 сеп 2026 | 10:10
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Шестият кръг в Елитната група до 16 години ще предложи осем двубоя, разпределени в два дни. Четири срещи ще се изиграят в неделя, 20 септември, а останалите четири са насрочени за вторник, 22 септември. Сред акцентите са НационалЦСКА 1948, Ботев (Пловдив) – ЦСКА и СлавияЛудогорец.

Програмата започва в неделя от 11:00 часа с двубоя между Локомотив (Пловдив) и Черно море. „Смърфовете“ ще търсят първите си точки след тежкото поражение с 1:6 от ЦСКА в петия кръг. „Моряците“ продължават силното си представяне и в предишната си среща победиха Пирин с 2:0.

От 11:15 часа Национал приема ЦСКА 1948. Столичани ще опитат да се върнат на победния път след загубата с 1:2 от Септември. ЦСКА 1948 продължава с пълен актив и в петия кръг записа категоричен успех с 3:0 над Черноморец (Бургас).

От 13:00 часа Черноморец ще бъде домакин на Арда. Бургазлии ще търсят реакция след поражението от ЦСКА 1948. Тимът от Кърджали все още няма спечелена точка и в предишния си двубой загуби с 0:2 от Ботев (Пловдив).

Неделната програма ще завърши от 14:00 часа със срещата между Пирин и Академик (Пловдив). Благоевградчани отстъпиха с 0:2 пред Черно море в петия кръг. Академик също влиза в двубоя след поражение – 1:5 от Левски.

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Останалите четири мача ще се изиграят във вторник. От 11:30 часа Дунав приема Септември. Русенци загубиха с 1:5 от Лудогорец, докато столичани стигнаха до важна победа с 2:1 над Национал.

От 12:00 часа Етър ще бъде домакин на Левски. Великотърновци влизат в срещата със самочувствие след успеха с 2:1 над Славия. „Сините“ също записаха победа в петия кръг, след като се наложиха убедително с 5:1 при гостуването си на Академик (Пловдив).

По същото време Ботев (Пловдив) приема ЦСКА в един от най-интригуващите двубои. „Канарчетата“ спечелиха с 2:0 срещу Арда и ще се опитат да продължат добрата си серия. „Армейците“ са непобедени и в последната си среща разгромиха Локомотив (Пловдив) с 6:1.

Шестият кръг ще завърши със срещата между Славия и Лудогорец. „Белите“ ще търсят реакция след домакинската загуба с 1:2 от Етър. Разградчани продължават без грешка и в петия кръг постигнаха категоричен успех с 5:1 над Дунав.

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