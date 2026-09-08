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  2. Пирин (Благоевград) U16
  3. Късен гол донесе победата на ЦСКА над Пирин при U16

Късен гол донесе победата на ЦСКА над Пирин при U16

  • 8 сеп 2026 | 13:36
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ЦСКА постигна минимална победа с 1:0 при гостуването си на Пирин в среща от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Двубоят се игра на стадиона в Рилци.

Първото полувреме приключи без попадения. Срещата остана оспорвана и след почивката, а нулевото равенство се запази до заключителните минути.

Решителният момент настъпи в 79-ата минута, когато Кристиян Александров се разписа за ЦСКА и донесе трите точки на „червените“.

До края Пирин не успя да стигне до изравнително попадение и столичният тим си тръгна от Благоевград с минимален успех.

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