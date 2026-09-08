Късен гол донесе победата на ЦСКА над Пирин при U16

ЦСКА постигна минимална победа с 1:0 при гостуването си на Пирин в среща от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Двубоят се игра на стадиона в Рилци.
Първото полувреме приключи без попадения. Срещата остана оспорвана и след почивката, а нулевото равенство се запази до заключителните минути.
Решителният момент настъпи в 79-ата минута, когато Кристиян Александров се разписа за ЦСКА и донесе трите точки на „червените“.
До края Пирин не успя да стигне до изравнително попадение и столичният тим си тръгна от Благоевград с минимален успех.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google