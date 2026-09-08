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  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе) U16
  3. Дунав и Славия не се победиха при U16

Дунав и Славия не се победиха при U16

  • 8 сеп 2026 | 13:51
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Дунав и Славия завършиха 0:0 в среща от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Двубоят се игра в Русе.

Двата отбора не успяха да намерят път към противниковата врата през първото полувреме и се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

Резултатът остана непроменен и през втората част. Въпреки извършените смени и от двата състава, попадение не падна до последния съдийски сигнал.

Така Дунав и Славия поделиха точките след равенство без голове.

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