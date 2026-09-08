Гол след гол: Вижте попаденията от четвъртия кръг в Елитната група до 16 години

Четвъртият кръг в Елитната група до 16 години предложи оспорвани двубои и общо 24 попадения. Голове бяха отбелязани в седем от осемте срещи, а единствено двубоят между Дунав и Славия завърши 0:0.

Най-резултатна бе срещата между Национал и Лудогорец, спечелена от разградчани с 5:2. ЦСКА 1948 надделя драматично с 3:2 при гостуването си на Ботев (Пловдив), а Академик (Пловдив) победи Етър с 3:1.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме 20 от попаденията в четвъртия кръг. Във видеото не са включени единствено головете от срещата Черноморец 1919 – Септември, завършила 2:2.

Насладете се на попаденията от четвъртия кръг в Елитната група до 16 години!

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google