Академик Пловдив надви Етър с 3:1 при U16

Академик Пловдив победи Етър с 3:1 като гост в двубой от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се игра на изкуствения терен „Трифон Иванов“ във Велико Търново.

Гостите започнаха по-добре и поведоха още в 14-ата минута, когато Теодор Вълчев изпрати топката във вратата на домакините. В 39-ата минута Илия Йорданов удвои преднината на Академик и осигури на пловдивчани аванс от два гола на почивката.

Етър успя да се върне в двубоя в 57-ата минута. Цветомир Цанков се разписа за 1:2 и върна надеждите на „виолетовите“.

Задачата на домакините обаче стана значително по-трудна в 74-ата минута, когато Никола Ярославов получи директен червен картон и остави Етър с човек по-малко.

Академик се възползва от численото си преимущество и в 88-ата минута сложи точка на спора. Борислав Данаилов отбеляза третото попадение за пловдивчани и оформи крайното 3:1.

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