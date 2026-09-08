Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Открита тренировка на националния отбор по бокс преди Европейското
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив) U16
  3. Локомотив Пловдив надви Арда с минималното 1:0 при U16

Локомотив Пловдив надви Арда с минималното 1:0 при U16

  • 8 сеп 2026 | 13:39
  • 382
  • 0
Локомотив Пловдив надви Арда с минималното 1:0 при U16

Локомотив Пловдив постигна домакинска победа с 1:0 над Арда в среща от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Двубоят се игра на стадион „Локомотив“ в Пловдив.

Първото полувреме приключи без голове, като двата отбора се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

Решителният момент в срещата настъпи в 52-ата минута. Асен Стоянов изпрати топката във вратата на гостите и даде преднина на „черно-белите“.

Арда не успя да намери отговор до последния съдийски сигнал и Локомотив запази крехкия си аванс, за да прибави трите точки към актива си.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА и Лудогорец взеха нови, чака се Левски

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА и Лудогорец взеха нови, чака се Левски

  • 8 сеп 2026 | 15:00
  • 36881
  • 28
Славия привлече сина на Валери Божинов

Славия привлече сина на Валери Божинов

  • 8 сеп 2026 | 14:54
  • 4113
  • 5
Лудогорец взе още един играч от Световното

Лудогорец взе още един играч от Световното

  • 8 сеп 2026 | 14:51
  • 4852
  • 1
Янев начело на ЦСКА: 94 мача, два трофея и възможност за трети

Янев начело на ЦСКА: 94 мача, два трофея и възможност за трети

  • 8 сеп 2026 | 14:24
  • 3823
  • 3
Сделката пропадна! Лудогорец отказа да даде огромна заплата на крило, футболистът си тръгна от България

Сделката пропадна! Лудогорец отказа да даде огромна заплата на крило, футболистът си тръгна от България

  • 8 сеп 2026 | 14:15
  • 12269
  • 13
Лудогорец взе играч, вкарал гол на Световното

Лудогорец взе играч, вкарал гол на Световното

  • 8 сеп 2026 | 14:11
  • 11130
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА след мача с Левски

  • 8 сеп 2026 | 12:05
  • 57357
  • 317
Официално: ЦСКА взе играч на Дери Сити

Официално: ЦСКА взе играч на Дери Сити

  • 8 сеп 2026 | 13:37
  • 12487
  • 17
Лудогорец взе играч, вкарал гол на Световното

Лудогорец взе играч, вкарал гол на Световното

  • 8 сеп 2026 | 14:11
  • 11130
  • 13
ЦСКА благоради на Янев, ще информира армейската общност за новия треньор

ЦСКА благоради на Янев, ще информира армейската общност за новия треньор

  • 8 сеп 2026 | 13:44
  • 16755
  • 33
Хулио Веласкес: ЦСКА със сигурност ще ни направи деня труден

Хулио Веласкес: ЦСКА със сигурност ще ни направи деня труден

  • 8 сеп 2026 | 11:15
  • 20636
  • 68
Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА и Лудогорец взеха нови, чака се Левски

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: ЦСКА и Лудогорец взеха нови, чака се Левски

  • 8 сеп 2026 | 15:00
  • 36881
  • 28