Локомотив Пловдив надви Арда с минималното 1:0 при U16

Локомотив Пловдив постигна домакинска победа с 1:0 над Арда в среща от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Двубоят се игра на стадион „Локомотив“ в Пловдив.

Първото полувреме приключи без голове, като двата отбора се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

Решителният момент в срещата настъпи в 52-ата минута. Асен Стоянов изпрати топката във вратата на гостите и даде преднина на „черно-белите“.

Арда не успя да намери отговор до последния съдийски сигнал и Локомотив запази крехкия си аванс, за да прибави трите точки към актива си.

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