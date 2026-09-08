Черноморец и Септември поделиха точките след драматично 2:2 при U16

Черноморец 1919 и Септември София завършиха 2:2 в двубой от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се игра на стадион „Иван Притъргов“ в Долно Езерово.

Домакините поведоха в 32-ата минута, когато Габриел Василев откри резултата. Това бе единственото попадение през първата част и Черноморец се оттегли на почивката с минимален аванс.

Септември успя да изравни в 67-ата минута чрез Георги Митов. Десет минути по-късно Никола Радев отбеляза за 2:1 в полза на столичани и осъществи пълен обрат.

Черноморец обаче не се предаде и стигна до изравнителен гол в заключителните минути. В 86-ата минута Габриел Василев се разписа за втори път в срещата и оформи крайното 2:2.

Така двата отбора поделиха точките, а Габриел Василев се отличи с двете попадения за домакините.

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