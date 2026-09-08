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Левски победи Черно море с 2:0 при U16

  • 8 сеп 2026 | 13:27
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Левски победи Черно море с 2:0 при U16

Левски постигна домакинска победа с 2:0 над Черно море в среща от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Двубоят се игра на помощното изкуствено игрище на стадион „Георги Аспарухов“.

„Сините“ поведоха още в седмата минута. Явор Славчев се разписа за 1:0 и осигури ранен аванс на домакините.

До края на първото полувреме нови попадения не паднаха и Левски се оттегли на почивката с преднина от един гол.

Черно море потърси изравняването през втората част, но вместо това столичният тим стигна до второ попадение. В 72-ата минута Емилиян Николов изпрати топката във вратата на гостите и оформи крайното 2:0.

Така Левски записа чиста победа и прибави три точки към актива си в Елитната група до 16 години.

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