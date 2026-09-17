Култард с интересно предположение за загубата на Норис в Мадрид

Световният шампион Ландо Норис се размина с трета победа в последните си четири състезания по време на Гран При на Испания. Неприятна статистика, особено като се има предвид, че британецът имаше темпо, за да спечели.

Бившият пилот Дейвид Култард посочи необичаен проблем, който е коствал победата на Ландо Норис в надпреварата на пистата в Мадрид.

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Пилотът на Макларън поведе в състезанието отрано и се намираше в отлична позиция, увеличавайки преднината си пред своите конкуренти.

Състезанието му обаче бе провалено от момента, в който бе активирана виртуална кола за сигурност. Тъй като вече бе преминал входа към бокса, когато тя бе задействана, съперниците на Норис се възползваха от това и спряха в бокса, като след това го изпревариха. А пилотът на Макларън влезе в бокса в следващата обиколка, точно когато режимът на виртуална кола за сигурност приключи.

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В крайна сметка Норис трябваше да се задоволи с третото място, а Култард предположи, че развоят е щял да бъде много по-различен за него, ако не е бил толкова бърз в първата част от състезанието.

„Животът не е перфектен - заяви Култард в подкаста „Up to Speed“. - И всички сме съгласни, че Ландо беше невероятен в състезанието. Ето къде е проблемът: той беше твърде бърз. Ако беше по-бавен, щеше да успее да влезе в бокса по време на виртуалната кола за сигурност. Но тъй като натрупа тази преднина от четири-пет секунди, изведнъж той се оказа жертвата. Просто лош късмет за Ландо.“

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Някои коментатори поставиха под въпрос стратегията на Макларън да извикат Норис в бокса точно в този момент, тъй като виртуалната кола за сигурност тъкмо приключваше и беше ясно, че той ще загуби позиция на пистата.

Култард обаче заяви, че гумите на Норис са били към края на ресурса им, което е направило тази обиколка оптималния момент за спиране в бокса.

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„След това те влязоха в бокса почти в края на виртуалната кола за сигурност, за да сменят тези гуми средно твърди сликове, защото смятаха, че няма да издържат до края - обясни шотландецът. - Така че така или иначе трябваше да спрат и щяха да понесат пълния удар на бокса при зелен флаг. Следователно използването на прозореца, който имаха, беше най-добрият вариант за тях в онзи момент. Освен това имаха и леко бавен стоп, предната дясна гума им създаде проблеми.“

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Снимки: Gettyimages