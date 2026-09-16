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Оскар Пиастри трябва да спре да мисли докато кара колата на Макларън

  • 16 сеп 2026 | 16:18
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Шефът на отбора на Макларън, Андреа Стела, вярва, че настоящото изоставане на Оскар Пиастри спрямо Ландо Норис се дължи на факта, че австралиецът все още „мисли, докато кара“ машината, създадена по новите правила във Формула 1.

Дискомфортът на Пиастри с новото поколение болиди е очевиден от началото на сезона. През предходните две години стана ясно, че силните му страни са в поддържането на висока скорост в бързите завои и при условия на добро сцепление. Намалената аеродинамична ефективност и по-тесните гуми, продиктувани от правилата за 2026, отнеха голяма част от сцеплението на новите автомобили, изваждайки Пиастри от зоната му на комфорт.

Това, в съчетание с особеностите на новите задвижващи системи, свързани със зареждането и използването на енергията, допринесе за трудната година на Пиастри до момента. Докато през 2025 той и Норис бяха изключително близо един до друг, с изключение на състезанията с по-ниско сцепление в края на сезона, тази година Норис има явно предимство.

Стела казва, че Пиастри ще се подобри, ако Макларън успее да го накара да спре да „мисли“ на пистата, и признава, че управлението на тазгодишния MCL40 не се усеща като естествен процес за пилота от Мелбърн.

„Мисля, че при Оскар трябва да се класираме по-добре, да сме по-близо до позициите за подиум още от старта. В Монца той беше трети в края на квалификацията, но някак успяхме да стартираме шести заради наказание. Така че има няколко обстоятелства, върху които трябва да поемем повече контрол“, започна Стела.

„Трябва да се представяме по-добре и в същото време да постигнем по-добра хармония между Оскар и MCL40, защото Оскар все още кара и мисли. А когато караш и мислиш, нещата се забавят; по-бавен си като пилот по отношение на вземането на решения и в крайна сметка си по-бавен по отношение на времената за обиколка.

„Така че мисля, че планът за действие е много ясен по отношение на това какво трябва да подобрим и очаквам, както винаги казвам, че ще се справим с това и ще видим по-силен Оскар във финалната част [на годината]“, добави италианецът.

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Снимки: Gettyimages

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