Какво стана с мотора на Леклер от "Монца"?

Шарл Леклер се надява, че Ферари ще успее да спаси обновения двигател, който пострада при тежкия му инцидент по време на Гран При на Италия на "Монца".

В 24 обиколка на Леклер катастрофира тежко на завоя „Параболика“, като колата пострада сериозно и състезанието беше спряно с червен флаг.

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За първи път на домашното трасе на отбора Шарл използваше новия, подобрен двигател на Ферари, конструиран по правилата ADUO. Този мотор обаче не беше в колата за Гран При на Испания в Мадрид седмица по-късно, тъй като инженерите продължават да инспектират агрегата, за да установят дали може да бъде използван отново.

Ако повредите са непоправими, Леклер ще бъде принуден да използва нов екземпляр от подобренията по ADUO и по този начин ще получи наказание на стартовата решетка за превишаване на бройката разрешени компоненти на задвижващата система.

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Пилотът обаче се надява, че няма да се стигне до такъв сценарий.

„Засега, доколкото знам, все още го проверяват; ще видим - каза Леклер. - Искам да кажа, все още не знам. Ако успеем да го спасим, ще бъде страхотно. Ако не, тогава вероятно в някакъв момент ще имам наказание.“

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По отношение на двигателя на Ферари като цяло, Леклер смята, че Скудерията трябва да направи подобрения в представянето си в една обиколка по време на квалификациите, за да си осигури по-добри резултати в деня на състезанието.

„Със сигурност мисля, че колата ни е силна в състезателно темпо, но просто трябва да се опитаме да разберем как да отключим по-добро представяне в квалификациите“, каза той.

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Снимки: Gettyimages