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  3. Бахрейн приема единствения предсезонен тест във Формула 1 през 2027 година

Бахрейн приема единствения предсезонен тест във Формула 1 през 2027 година

  • 16 сеп 2026 | 16:42
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След като по-рано днес Формула 1 обяви календара си за сезон 2027, сега беше потвърдено и кога и къде ще се проведе единственият предсезонен тест догодина.

Той ще бъде на пистата „Сахир“ в Бахрейн между 24 и 27 февруари. Сезонът трябва да стартира с Гран При на Бахрейн на 14 март, а ден по-рано на „Сахир“ е предвиден и първият от десетте спринта.

Формула 1 най-накрая представи календара си за сезон 2027
Формула 1 най-накрая представи календара си за сезон 2027

Разбира се, тези планове на Формула 1 са предварителни и подлежат на промяна предвид все още нестабилната обстановка в Близкия изток. По-рано шефът на спорта Стефано Доменикали каза, че крайното решение за това дали сезонът ще започне по план, или ще има промени, трябва да бъде взето до края на 2026 година.

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Снимки: Gettyimages

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