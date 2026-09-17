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Зак Браун за сезон 2027 във Формула 1: Отличен календар!

  • 17 сеп 2026 | 13:02
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Шефът на Макларън Зак Браун похвали календара на Формула 1 за сезон 2027 и демонстрира впечатляващ оптимизъм въпреки неизвестните около някои от стартовете.

„Отличен календар - заяви Зак пред Sky Sport F1. - Много състезания, много събития. С нетърпение чакам началото на новия сезон в Бахрейн. Не се съмнявам, че ще е много интересно.

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„Формула 1 става все по-популярен спорт. Всички билети за състезанията са продадени. Състезанията са фантастични и супер интересни. Тази година може да имаме нов световен шампион.

„Що се отнася до Макларън, ще ни е трудно да догоним лидерите, но ще се опитаме да спечелим колкото се може повече състезания до края на годината.“

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Снимки: Imago

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