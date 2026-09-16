Ще участват ли Алонсо, Верстапен и Норис в Льо Ман догодина?

Фернандо Алонсо, Макс Верстапен и Ландо Норис ще могат да участват в „24-те часа на Льо Ман“ през 2027 година. Това стана ясно след публикуването на календара във Формула 1 за сезон 2027, което се случи по-рано днес.

За разлика от последните две години, догодина няма да има директен конфликт между Формула 1 и най-голямото маратонско състезание. То е предвидено за 12-13 юни, който се пада свободен уикенд за пилотите от Формула 1 между надпреварите в Монако и Португалия.

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На теория това би позволило на Алонсо, Верстапен и Норис да стартират на „Сарт“, като за Алонсо това ще е завръщане в състезанието, което той спечели през 2018 и 2019 с Тойота. Първата победа на двукратния световен шампион дойде, докато той все още беше титулярен пилот на Макларън във Формула 1, а към днешна дата Алонсо е последният активен пилот във Формула 1, който е участвал в Льо Ман.

Верстапен и Норис все още не са участвали на пистата „Сарт“, но и двамата са отворени към тази възможност. По-рано тази седмица действащият шампион Норис дори тества прототипа на Макларън, с който тимът от Уокинг ще дебютира в клас Хиперкар на Световния шампионат за издръжливост (WEC) догодина.

Ландо Норис тества прототипа на Макларън за Льо Ман

Тъй като Верстапен и Норис ще бъдат новобранци в Льо Ман, те ще трябва да приключат задължителната ориентация за новаците. Тя включва десет обиколки, от които поне пет за време на пистата „Сарт“, като принципно това се прави в хода на тестовия ден, който е предвиден за 6 юни.

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Тъй като обаче той съвпада с Гран При на Монако, двамата ще трябва да поискат разрешение от организаторите да направят своите обиколки по време на свободните тренировки. Правилата в Льо Ман разрешават подобно изключение за пилоти, които притежават платинен състезателен лиценз и се състезават в други световни шампионати на ФИА.

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Снимки: Gettyimages