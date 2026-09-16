Формула 1 най-накрая представи календара си за сезон 2027

След известно забавяне организаторите на Формула 1 най-накрая представиха календара в световния шампионат за 2027 година, като сезонът отново ще включва 24 кръга, а в 10 от тях ще има и спринтови надпревари.
Кампанията трябва да стартира с две поредни състезания в Близкия изток, съответно Гран При на Бахрейн на 14 март и Гран При на Саудитска Арабия седмица по-късно. Двете завръщащи се състезания след по-продължително отсъствие, Гран При на Португалия и Гран При на Турция ще се проведат съответно на 20 юни и 3 октомври.
Както е известно от календара за 2026 година отпадат Гран При на Барселона и Гран При на Нидерландия. Състезанието на „Каталуния“ влиза в ротация с Гран При на Белгия, а организаторите на „Зандвоорт“ сами решиха да не подновяват договора си и той изтече след тазгодишното издание на надпреварата. Финалът на сезона е предвиден за 12 декември в Абу Даби
Календарът във Формула 1 за сезон 2027:
Гран При на Бахрейн*, 12-14 март
Гран При на Саудитска Арабия, 19-21 март
Гран При на Австралия*, 2-4 април
Гран При на Япония*, 9-11 април
Гран При на Китай, 16-18 април
Гран При на Маями, 30 април – 2 май
Гран При на Канада*, 21-23 май
Гран При на Монако*, 4-6 юни
Гран При на Португалия, 18-20 юни
Гран При на Великобритания*, 2-4 юли
Гран При на Австрия, 9-11 юли
Гран При на Белгия, 23-25 юли
Гран При на Унгария, 30 юли – 1 август
Гран При на Италия*, 3-5 септември
Гран При на Испания, 10-12 септември
Гран При на Азербайджан, 24-26 септември
Гран При на Турция, 1-3 октомври
Гран При на Сингапур, 8-10 октомври
Гран При на САЩ, 22-24 октомври
Гран При на Мексико Сити, 29-31 октомври
Гран При на Сао Пауло*, 5-7 ноември
Гран При на Лас Вегас, 18-20 ноември
Гран При на Катар*, 3-5 декември
Гран При на Абу Даби*, 10-12 декември
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Снимки: Gettyimages