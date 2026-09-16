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Формула 1 най-накрая представи календара си за сезон 2027

  • 16 сеп 2026 | 12:25
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След известно забавяне организаторите на Формула 1 най-накрая представиха календара в световния шампионат за 2027 година, като сезонът отново ще включва 24 кръга, а в 10 от тях ще има и спринтови надпревари.

Кампанията трябва да стартира с две поредни състезания в Близкия изток, съответно Гран При на Бахрейн на 14 март и Гран При на Саудитска Арабия седмица по-късно. Двете завръщащи се състезания след по-продължително отсъствие, Гран При на Португалия и Гран При на Турция ще се проведат съответно на 20 юни и 3 октомври.

Както е известно от календара за 2026 година отпадат Гран При на Барселона и Гран При на Нидерландия. Състезанието на „Каталуния“ влиза в ротация с Гран При на Белгия, а организаторите на „Зандвоорт“ сами решиха да не подновяват договора си и той изтече след тазгодишното издание на надпреварата. Финалът на сезона е предвиден за 12 декември в Абу Даби

Календарът във Формула 1 за сезон 2027:

  1. Гран При на Бахрейн*, 12-14 март

  2. Гран При на Саудитска Арабия, 19-21 март

  3. Гран При на Австралия*, 2-4 април

  4. Гран При на Япония*, 9-11 април

  5. Гран При на Китай, 16-18 април

  6. Гран При на Маями, 30 април – 2 май

  7. Гран При на Канада*, 21-23 май

  8. Гран При на Монако*, 4-6 юни

  9. Гран При на Португалия, 18-20 юни

  10. Гран При на Великобритания*, 2-4 юли

  11. Гран При на Австрия, 9-11 юли

  12. Гран При на Белгия, 23-25 юли

  13. Гран При на Унгария, 30 юли – 1 август

  14. Гран При на Италия*, 3-5 септември

  15. Гран При на Испания, 10-12 септември

  16. Гран При на Азербайджан, 24-26 септември

  17. Гран При на Турция, 1-3 октомври

  18. Гран При на Сингапур, 8-10 октомври

  19. Гран При на САЩ, 22-24 октомври

  20. Гран При на Мексико Сити, 29-31 октомври

  21. Гран При на Сао Пауло*, 5-7 ноември

  22. Гран При на Лас Вегас, 18-20 ноември

  23. Гран При на Катар*, 3-5 декември

  24. Гран При на Абу Даби*, 10-12 декември

*Спринтов уикенд

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Снимки: Gettyimages

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