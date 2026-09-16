Формула 1 най-накрая представи календара си за сезон 2027

След известно забавяне организаторите на Формула 1 най-накрая представиха календара в световния шампионат за 2027 година, като сезонът отново ще включва 24 кръга, а в 10 от тях ще има и спринтови надпревари.

Кампанията трябва да стартира с две поредни състезания в Близкия изток, съответно Гран При на Бахрейн на 14 март и Гран При на Саудитска Арабия седмица по-късно. Двете завръщащи се състезания след по-продължително отсъствие, Гран При на Португалия и Гран При на Турция ще се проведат съответно на 20 юни и 3 октомври.

24 Races. 10 Sprints. 🏁



The 2027 F1 calendar is here! 🤩#F1 pic.twitter.com/GSlCRrpcVb — Formula 1 (@F1) September 16, 2026

Както е известно от календара за 2026 година отпадат Гран При на Барселона и Гран При на Нидерландия. Състезанието на „Каталуния“ влиза в ротация с Гран При на Белгия, а организаторите на „Зандвоорт“ сами решиха да не подновяват договора си и той изтече след тазгодишното издание на надпреварата. Финалът на сезона е предвиден за 12 декември в Абу Даби

Календарът във Формула 1 за сезон 2027:

Гран При на Бахрейн*, 12-14 март Гран При на Саудитска Арабия, 19-21 март Гран При на Австралия*, 2-4 април Гран При на Япония*, 9-11 април Гран При на Китай, 16-18 април Гран При на Маями, 30 април – 2 май Гран При на Канада*, 21-23 май Гран При на Монако*, 4-6 юни Гран При на Португалия, 18-20 юни Гран При на Великобритания*, 2-4 юли Гран При на Австрия, 9-11 юли Гран При на Белгия, 23-25 юли Гран При на Унгария, 30 юли – 1 август Гран При на Италия*, 3-5 септември Гран При на Испания, 10-12 септември Гран При на Азербайджан, 24-26 септември Гран При на Турция, 1-3 октомври Гран При на Сингапур, 8-10 октомври Гран При на САЩ, 22-24 октомври Гран При на Мексико Сити, 29-31 октомври Гран При на Сао Пауло*, 5-7 ноември Гран При на Лас Вегас, 18-20 ноември Гран При на Катар*, 3-5 декември Гран При на Абу Даби*, 10-12 декември

*Спринтов уикенд

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Снимки: Gettyimages