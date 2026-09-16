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Фетел: Ще бъда много щастлив, Кими Антонели подобри рекорда ми за най-млад шампион

  • 16 сеп 2026 | 16:26
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Себастиан Фетел заяви, че ще бъде „много щастлив“, ако Кими Антонели подобри рекорда му за най-млад световен шампион във Формула 1.

Фетел спечели това отличие за първи път през 2010 година на възраст 23 години и 134 дни, подобрявайки рекорда на Люис Хамилтън от 2008 с пет месеца и половина.

Антонели е все по-вероятен кандидат за тазгодишната титла, като при евентуален успех ще бъде само на 20 години. Победата му в Гран При на Испания увеличи преднината му пред основния му съперник и съотборник в Мерцедес, Джордж Ръсел, на 81 точки.

Кога Кими Антонели може да стане световен шампион във Формула 1?
Кога Кими Антонели може да стане световен шампион във Формула 1?

„Ще бъда много щастлив за него. Той има невероятна година. Има една стара поговорка, че рекордите са, за да бъдат чупени. Пред него има още много години, за да го направи.

„Обичам спорта, така че като зрител е много вълнуващо. Бих искал и останалите да се върнат в битката и да има по-голяма интрига. Аз съм независим и се радвам за него, защото знам колко много работа стои зад това постижение, и който и да спечели, ще го заслужи“, каза Фетел.

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Снимки: Gettyimages

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