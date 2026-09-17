В Мелбърн не са готови да си местят състезанието

Календарът за сезон 2027 във Формула 1 предвижда кампанията да започне със състезания в Бахрейн и Саудитска Арабия през март. Ако обаче ситуацията в Близкия изток не се промени до пролетта, то стартът на сезона ще е под сериозен въпрос.

Един от вариантите е Гран При на Австралия да се премести от април за март и сезонът да започне в Мелбърн. Там обаче няма да са готови за такъв сценарий.

Какво стана с мотора на Леклер от "Монца"?

„Нашите дати са фиксирани - 1-4 април - обясни промоутърът на Гран При на Австралия Травис Олд. - На пистата върви сериозна реконструкция и всички ремонтни дейности си имат конкретни срокове. Ние се готвим за 1-4 април и ще е много трудно да променим това.“

Също така, датите на състезанието в Мелбърн съвпадат с ученическата ваканция в щата Виктория и това е още една причина промоутърът да не иска промяна.

Формула 1 най-накрая представи календара си за сезон 2027

Ако Бахрейн и Саудитска Арабия не може да се проведат, то се очаква, че сезонът пак ще започне в средата на март, но в Китай.

Бахрейн приема единствения предсезонен тест във Формула 1 през 2027 година

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages