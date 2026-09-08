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Ас на Черно море с тежка травма, ще отсъства дълго (снимка)

  • 8 сеп 2026 | 18:04
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Ас на Черно море с тежка травма, ще отсъства дълго (снимка)

Нападателят на Черно море Алекс Колев ще бъде извън терена между три и шест месеца, показаха резултатите от направения ядрено‑магнитен резонанс на глезена. Изследването е установило две напълно скъсани връзки, което налага продължително възстановяване и специализирано лечение.

Колев получи травмата в продълженията на двубоя срещу Локомотив (Пловдив), след изключително грубо влизане в краката му. Въпреки сериозността на ситуацията, не беше отсъдено нарушение, което допълнително засили напрежението и недоволството в лагера на „моряците“.

Контузията е тежък удар за варненския клуб, тъй като Колев е ключова фигура в атаката и един от най‑опитните футболисти в състава. Предстои да бъде определена точната прогноза за неговото възстановяване, но първоначалните медицински данни сочат, че отсъствието му ще бъде значително.

Вижте как изглежда крака на Алекс Колев след края на срещата в Пловдив:

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