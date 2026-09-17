Симеоне: Днес бяхме постоянни през целия мач

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне този път бе щастлив след разгромната победа над Осасуна (4:0). Той похвали отбора си за постоянството, което показа през целия мач, тъй като именно то е в основата на успеха.

„Винаги очакваме най-доброто. Още през първото полувреме се надявахме да водим с повече от един гол, отборът работи много добре във всички зони на терена. През втората част тимът продължи в същия дух и бяхме по-ефективни. Резултатът го прави да изглежда лесно, но всичко е сложно и опасно. В предишните мачове също имахме доста добри периоди, но днес показахме повече постоянство през цялото време. Това ни позволи да контролираме първото полувреме, а през второто да бъдем ефективни и да доминираме“, заяви Симеоне.

След това той сподели какви са очакванията му към Кардосо.

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„Да играе така, както игра днес. И както го направи срещу Реал Сосиедад. Това е начинът да накара треньора да мисли за него като за част от отбора. Дано успее да ни помогне, защото контузиите не му позволиха да има постоянство през миналия сезон. Надявам се да го постигне във времето, което получава“, допълни аржентинецът.

Нямаше как да бъде подмината и темата за предстоящото дерби с Реал Мадрид.

„Винаги виждам отбора като конкурентоспособен, а самият мач ще покаже докъде можем да стигнем. Този двубой няма абсолютно нищо общо с неделния. Както се вижда, съперникът има невероятна сила в атака и това ще бъде съвсем различен мач. Избирам съставите в зависимост от съперника, а в неделя няма да е същото. Правя го според нуждите на конкретния мач“, каза още Симеоне.

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Снимки: Gettyimages