Моуриньо: Никой не скучае на мачовете на Реал Мадрид

Реал Мадрид водеше с 2:0 като гост на Елче, но допусна два гола към края на мача и бе принуден да търси победата в последните минути, благодарение на новото попълнение Карлос Еспи. Както можеше да се очаква, Моуриньо не остана доволен от второто полувреме, отправяйки леки критики към играчите, които обаче похвали за реакцията, макар и закъсняла.

„Има мачове, които изглеждат решени и в крайна сметка се оказват решени; мачове, в които имаме възможности да ги приключим и не го правим, а след като не го направим, преминаваме от лесна ситуация към такава, в която губим контрол. Преминаваме към динамика от типа: „Добре, не вкарахме.“ Получаваме гол и мачът става отворен. Положителното е, че пред трудностите и напрежението от загуба на точки, отборът реагира и печели, което в крайна сметка е най-важното. Никой не скучае на мачовете на Реал Мадрид, защото са много забавни“, каза той пред испанската преса след мача, обяснявайки причината за своето разочарование.

„Не ме притеснява това, че не запазваме суха мрежа, мислейки за неделя, а по-скоро като цяло. Харесва ми отборът ми да вкарва голове, но ми харесва да контролирам мачовете. Не става въпрос за голове, а за това да предаваме контрола върху мачовете. Могат да ни вкарат извън контекст, но когато това се случи, вече бяхме предали контрола върху играта“, заяви той, засягайки началото на приключението на новите попълнения Еспи и Диоманде в Мадрид.

„Еспи се справя добре. Влиза в игра с голяма мотивация. Пред него има играч, който не е обикновен [Мбапе] и да играеш с двамата заедно не е лесно, защото тогава нямаме типични крила за 4-4-2 и отборът губи баланс. Смените в края, рискувах всичко, но трябваше да го направя, защото равенството не ни вършеше работа. Диоманде се развива, разбирателството с неговите съотборници расте. Има отлична работна етика и интелигентност. Контролира се с жълтия картон и свърши отлична работа за отбора“, похвали той.

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Снимки: Gettyimages