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  3. Елверсберг 0:1 Байерн, Карл даде преднина на баварците

Елверсберг 0:1 Байерн, Карл даде преднина на баварците

  • 13 сеп 2026 | 18:30
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Елверсберг 0:1 Байерн, Карл даде преднина на баварците

Елверсберг и Байерн (Мюнхен) играят при резултат 0:1 в среща от третия кръг на Бундеслигата. Ленарт Карл откри резултата в 26-ата минута.

В началото на двубоя Байерн държеше топката в големи периоди. Домакините бяха доста прибрани и разчитаха на контраатаки, но бързо показаха, че те могат да бъдат опасни. Още в четвъртата минута Петков бе изведен на добра позиция. Ударът му бе блокиран, а в последствие се оказа, че е имало засада. Тимът на Компани постепенно притисна съперника и удари на Кейн и Карл бяха блокирани, а изстрел на Павлович мина над вратата.

Лукас Петков, който се представя много силно от началото на сезона, отново е титуляр за Елверсберг и ще тормози защитата на Байерн. Венсан Компани отново е направил доста промени от мача с Бодьо/Глимт през седмицата. Урбиг стартира на вратата на мястото на Нойер. Станишич и Браун заменят Лаймер и Дейвис като крайни бранители. Ким е в центъра на защитата на мястото на Та. Кимих, Мусиала и Диас също получават почивка и на тяхно място излизат Бишоф, Карл и Сайбари.

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Снимки: Imago

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