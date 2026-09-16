Манчини ще повика поне трима дебютанти за Италия, единият играе във Втора Бундеслига

Завърналият се като селекционер на Италия Роберто Манчини ще повика няколко дебютанти за първите четири мача на тима от Лигата на нациите, съобщава “Скай Спорт”.

Наставникът ще обяви списъка си от около 30 имена в петък, но италианската телевизия още отсега прогнозира част от неговите повиквателни. Според информацията в неговия състав ще има поне трима пълни дебютанти. Първият от тях е 22-годишният халфът Иса Думбия, за когото през лятото Спортинг (Лисабон) плати над 20 млн. евро на Венеция. Вторият е 20-годишният полузащитник Алесандро Романо от Каляри, който на юношеско ниво е представлявал само Швейцария, но е избрал отсега нататък да защитава цветовете на Италия. Третото име е изненадващо - това на 22-годишния нападател Мохамед Али Зома, който играе във Втора Бундеслига с екипа на Нюрнберг и въобще не е бил част от националните гарнитури на юношеско и младежко ниво. Откакто се присъедини към германския клуб през миналото лято обаче, той има 19 гола и пет асистенции в 35 мача.

Възможно е Манчини да повика още двама или трима дебютанти: 18-годишния вратар на Болоня Масимо Песина, 23-годишния защитник на Рома Даниеле Гиларди и 22-годишния десен бек на Брентфорд Майкъл Кайоде. От друга страна, поради контузии ще отсъстват трима играчи, които редовно получаваха повиквателни от селекционера при първия му престой начело на тима: халфът на Ювентус Мануел Локатели, нападателят на Удинезе Николо Дзаниоло и крилото на Ливърпул Федерико Киеза.

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Снимки: Gettyimages