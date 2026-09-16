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Двама се завръщат за ЦСКА срещу Локомотив (София)

  • 16 сеп 2026 | 13:42
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Двама се завръщат за ЦСКА срещу Локомотив (София)
Слушай на живо
Слушай на живо: Локомотив (София) - ЦСКА

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Локомотив (София) в отложен мач от 6-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадиона в столичния квартал "Надежда" стартира в 19:00 часа.

Добрата новина за временния наставник на "армейците" Даниел Моралес е, че ще може да разчита на Анжело Мартино и Макс Ебонг. Първият пропусна срещата с Арда поради здравословни причини, докато наказанието на беларуския национал след финала за Суперкупата беше намалено и той ще бъде на линия за сблъсъка с "железничарите".

Ще продължи ли ЦСКА с головете и победите и срещу Локо (София) в "Надежда"?
Ще продължи ли ЦСКА с головете и победите и срещу Локо (София) в "Надежда"?

Ето цялата група на "червените": 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 19. Андрей Йорданов, 14. Теодор Иванов, 4. Диниш Алмейда, 5. Жан-Филип Гбамен, 32. Факундо Родригес, 17. Анжело Мартино, 37. Бари Котър, 11. Мохамед Брахими, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 8. Стефано Сенси, 99. Джеймс Ето'о, 7. Макс Ебонг, 30. Петко Панайотов, 67. Каталин Иту, 38. Лео Перейра, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц.

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