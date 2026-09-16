Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Голям приятел на Марадона и Сталоун оказа чест на Левски и Боримиров

Голям приятел на Марадона и Сталоун оказа чест на Левски и Боримиров

  • 16 сеп 2026 | 14:23
  • 997
  • 7
Голям приятел на Марадона и Сталоун оказа чест на Левски и Боримиров

Легендата на Тотнъм и световен шампион с Аржентина през 1978 г. Освалдо Ардилес оказа голяма чест към изпълнителния директор на Левски Даниел Боримиров. 74-годишният аржентинец подписа фланелка на "сините" с номер 7 и името на славния полузащитник пред погледа на българския финансист Кирил Евтимов. Двамата се видяха през уикенда по време на мача между "шпорите" и Евъртън, завършил 0:0. Подписвайки се върху седмицата на синия екип, Ардилес се присъедини към холивудската звезда Сам Джоунс и основателя на Айрън Мейдън Стив Харис.

Понастоящем той е посланик на любимия си Тотнъм и личност, която е считана за абсолютна икона от всеки, който обича клуба. За него геният Марадона пише в първата си автобиография: "Ози е приятел на всички. Това е най-приятният, добър и умен човек, когото познавам. Той е вторият ми баща. Няма човек на света, който да не го обича". Двамата остават близки до края на дните на Диегито, както продължава да го нарича Ози до последния ден.

Любопитен факт е, че през 1981 г. Ардилес е селектиран да играе във великата кино лента "Бягство към победата" заедно с Пеле, Боби Мур и останалите суперзвезди на онова време. Начело със Силвестър Сталоун, разбира се, с когото остават близки приятели и до днес.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Георги Иванов уважни 100-годишнината от създаването на Гръцката футболна федерация

Георги Иванов уважни 100-годишнината от създаването на Гръцката футболна федерация

  • 16 сеп 2026 | 09:46
  • 1175
  • 7
Георги Костадинов: Имаме план за зимната селекция, но ще бъдем по-скромни

Георги Костадинов: Имаме план за зимната селекция, но ще бъдем по-скромни

  • 16 сеп 2026 | 09:41
  • 3387
  • 2
Левски ще изгражда медицински център

Левски ще изгражда медицински център

  • 16 сеп 2026 | 09:29
  • 2136
  • 0
Ново попълнение на ЦСКА 1948 мечтае за титлата

Ново попълнение на ЦСКА 1948 мечтае за титлата

  • 16 сеп 2026 | 09:24
  • 1375
  • 2
Алекс Колев се възстановява в София

Алекс Колев се възстановява в София

  • 16 сеп 2026 | 09:19
  • 1520
  • 4
"Соколите" се подготвят срещу коварен съперник

"Соколите" се подготвят срещу коварен съперник

  • 16 сеп 2026 | 09:08
  • 1275
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво

Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво

  • 16 сеп 2026 | 12:25
  • 20936
  • 32
Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!

Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!

  • 16 сеп 2026 | 10:34
  • 25224
  • 24
Близо 18 500 билета са продадени за Левски - Залцбург, още толкова места чакат своите фенове

Близо 18 500 билета са продадени за Левски - Залцбург, още толкова места чакат своите фенове

  • 16 сеп 2026 | 10:04
  • 21555
  • 48
Сержиньо: Има умора, но желанието ни е голямо

Сержиньо: Има умора, но желанието ни е голямо

  • 16 сеп 2026 | 12:26
  • 4402
  • 13
България излиза за хубава победа срещу Полша и второто място в групата

България излиза за хубава победа срещу Полша и второто място в групата

  • 16 сеп 2026 | 06:55
  • 23984
  • 83
Ето кои са възможните съперници на България на 1/8-финала на Евроволей

Ето кои са възможните съперници на България на 1/8-финала на Евроволей

  • 16 сеп 2026 | 07:57
  • 22947
  • 21