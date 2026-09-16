Голям приятел на Марадона и Сталоун оказа чест на Левски и Боримиров

Легендата на Тотнъм и световен шампион с Аржентина през 1978 г. Освалдо Ардилес оказа голяма чест към изпълнителния директор на Левски Даниел Боримиров. 74-годишният аржентинец подписа фланелка на "сините" с номер 7 и името на славния полузащитник пред погледа на българския финансист Кирил Евтимов. Двамата се видяха през уикенда по време на мача между "шпорите" и Евъртън, завършил 0:0. Подписвайки се върху седмицата на синия екип, Ардилес се присъедини към холивудската звезда Сам Джоунс и основателя на Айрън Мейдън Стив Харис.

Понастоящем той е посланик на любимия си Тотнъм и личност, която е считана за абсолютна икона от всеки, който обича клуба. За него геният Марадона пише в първата си автобиография: "Ози е приятел на всички. Това е най-приятният, добър и умен човек, когото познавам. Той е вторият ми баща. Няма човек на света, който да не го обича". Двамата остават близки до края на дните на Диегито, както продължава да го нарича Ози до последния ден.

Любопитен факт е, че през 1981 г. Ардилес е селектиран да играе във великата кино лента "Бягство към победата" заедно с Пеле, Боби Мур и останалите суперзвезди на онова време. Начело със Силвестър Сталоун, разбира се, с когото остават близки приятели и до днес.

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